#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Partido de ida

Unión se impuso ante Lanús en la primera final de la B femenina

Fue por 1 a 0 este sábado en el estadio 15 de Abril. La vuelta es el próximo fin de semana.

El festejo de gol con "guiño" a Madelón. Crédito: Prensa Unión
 21:13
Por: 

Unión superó a Lanús este sábado en la tarde por la primera final del Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División B 2025 por 1 a 0 .

Mirá tambiénUnión nunca gana...el partido que siempre pierde

El encuentro se disputó desde las 15 horas de este 1 de octubre en el estadio 15 de Abril de las rojiblancas.

El 11 inicial de Unión. Crédito: Prensa UniónEl 11 inicial de Unión. Crédito: Prensa Unión

El gol del encuentro fue convertido por Emilse Albornos a los 22 minutos del primer tiempo.

Tras el juego de ida, el encuentro de vuelta por el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol de AFA se disputará el 11 de octubre, sin horario ni sede confirmadas.

Si al término de los segundos 90 minutos, resultaran igualados, la definición será mediante la ejecución de penales. El ganador de este enfrentamiento será consagrado Campeón del Campeonato de 1ra. División “B” 2025, y el mismo habrá adquirido el derecho de ascender a la Categoría Primera División “A”.

El festejo de todo el plantel. Crédito: Prensa UniónEl festejo de todo el plantel. Crédito: Prensa Unión

El equipo rojiblanco llega a esta instancia tras finalizar en la primera posición de la zona A con 44 puntos, superando por uno a su escolta Camioneros.

Reducido por el segundo ascenso

Disputarán este Torneo, los seis clubes ubicados en los puestos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Tabla de Posiciones 2025 de cada una de las Zonas “A” y “B”, más el perdedor del partido Final por el 1er. Ascenso.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Unión
Lanús
Videos
AFA

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro