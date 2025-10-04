Unión se impuso ante Lanús en la primera final de la B femenina

Unión superó a Lanús este sábado en la tarde por la primera final del Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División B 2025 por 1 a 0 .
Fue por 1 a 0 este sábado en el estadio 15 de Abril. La vuelta es el próximo fin de semana.
El encuentro se disputó desde las 15 horas de este 1 de octubre en el estadio 15 de Abril de las rojiblancas.
El gol del encuentro fue convertido por Emilse Albornos a los 22 minutos del primer tiempo.
Tras el juego de ida, el encuentro de vuelta por el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol de AFA se disputará el 11 de octubre, sin horario ni sede confirmadas.
Si al término de los segundos 90 minutos, resultaran igualados, la definición será mediante la ejecución de penales. El ganador de este enfrentamiento será consagrado Campeón del Campeonato de 1ra. División “B” 2025, y el mismo habrá adquirido el derecho de ascender a la Categoría Primera División “A”.
El equipo rojiblanco llega a esta instancia tras finalizar en la primera posición de la zona A con 44 puntos, superando por uno a su escolta Camioneros.
Disputarán este Torneo, los seis clubes ubicados en los puestos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Tabla de Posiciones 2025 de cada una de las Zonas “A” y “B”, más el perdedor del partido Final por el 1er. Ascenso.
