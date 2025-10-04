Unión no descansa y apunta a no dormir la siesta en Santiago

Sin descanso, Unión volvió este sábado a los entrenamientos y Madelón focalizó el trabajo más fuerte en aquellos jugadores que no vienen jugando y armó un partido de práctica con la reserva que dirige Vazzoler.
Este sábado, Madelón ordenó un partido de entrenamiento contra la reserva para aquellos que no vienen jugando seguido o entran en los segundos tiempos.
Ya luego del partido con Banfield, el técnico rojiblanco tenía intenciones de hacer modificaciones en el equipo. Para este cotejo con Aldosivi hizo una sola y obligada: Gamba por Estigarribia. Ahora, para visitar el viernes a Central Córdoba, es posible que el retoque sea mayor.
La realidad es que el equipo se le cayó y Leo tratará de levantarlo. ¿Cambios tácticos?, difícil, pero seguramente habrá alguna modificación de nombres, tratando de darle más variantes y frescura a un equipo que venía bien, que había cosechado siete partidos sin derrotas pero que tuvo un mal partido el viernes en su estadio y perdió con el último en la tabla anual, en los promedios y seriamente amenazado por el descenso.
Central Córdoba, el rival de Unión del viernes, aguantó, como pudo y supo, el dominio y los embates de Argentinos Juniors en La Paternal y rescató un puntito. En conferencia de prensa, Omar De Felippe fue cuestionado por la actitud de su equipo y explotó al responder.
"¿Es lo que les dijiste en el segundo tiempo? ¿Que hagan tiempo, que busquen faltas? Porque se vio claramente que no buscaste el juego directo, limpio..". A medida que el periodista preguntaba, la cara del DT del Ferroviario se transformaba y dejaba prever lo que vendría...
"En el fútbol argentino todos hacemos lo mismo. Todos. ¿Está claro? Ahora está en lo que ustedes quieran remarcar. Esta es la realidad. ¿Viste el partido de la Copa Argentina el otro día? (Se refirió al de River-Racing). Hay muchos millones de dólares, acá no hay nada gastado. Vivimos de lo que nos prestaron otros equipos y tratamos de armar más o menos lo que se puede", fue subiendo la temperatura De Felippe a medida que avanzaba en su respuesta.
Y dejó para el cierre una picante pero sincera reflexión sobre el tema: "¿Si voy a hacer tiempo? Lo voy a hacer, porque cuando yo voy perdiendo el rival hace tiempo. Vamos a sacarnos las caretas, dejemos estas boludeces. Flaco, el que gana hace tiempo y cuando me pasa eso, yo cierro el pico y trato de jugar".
