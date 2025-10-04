Leo Madelón: “Capaz que tocamos picos muy altos que no nos correspondían”

Leo Madelón habló luego de un partido, trató de quitarle “drama” a la derrota, recordó la manera en la que se arrancó el torneo y dejó latente la posibilidad de hacer cambios para el partido del viernes que viene en Santiago del Estero.
El entrenador tuvo momentos de la charla con la prensa en los que mostró fastidio: “¿Jugamos para el traste?, sí. Pero no estamos mal”, señaló el técnico de Unión.
Leo Madelón habló luego de un partido, trató de quitarle “drama” a la derrota, recordó la manera en la que se arrancó el torneo y dejó latente la posibilidad de hacer cambios para el partido del viernes que viene en Santiago del Estero.
• “No es un drama, fue el primero que perdimos como local. Erramos un gol abajo del arco antes del primer gol de ellos. Nos tomaron el tiempo. Es un buen equipo Aldosivi, estuvimos bajos, no es un drama este resultado. Estamos primeros, no le voy a mentir a la gente, estamos saliendo de una situación recontra difícil. En algún momento, ellos iban a cortar la racha y fue hoy”.
• “Tenemos que estar equilibrados y salir. Nosotros empezamos con Estudiantes y si perdíamos, entrábamos en descenso. Estamos pronto a salir de ese problema. Quizás tocamos picos muy altos que no nos correspondían. No hay que llorar, ponernos de pie y sumar en Santiago del Estero lo que se pueda”.
• “Ya en el vestuario estuvimos charlando con los muchachos del cuerpo técnico y es posible que tengamos que cambiar. Es muy pronto. Lo vamos a resolver en la semana”.
• “Con Colazo entrenamos mucho como volante por izquierda. Le gusta jugar en esa posición. Puse a Palavecino de enganche porque tiene buen manejo. Hay un mérito de Aldosivi también. Farré lo planteó bien al partido”.
• “Una vez perdimos 3 a 0 con Godoy Cruz acá. Me hizo acordar a ese partido. Alguna vez podía pasar. No hay que enloquecerse”.
• “Sufrimos en las pelotas paradas. No tenemos mucha gente de marca en esas jugadas. También hicimos goles de pelotas paradas. No estamos mal. Yo estoy dolido porque me imaginaba con 20 puntos y más cómodo. Pero no me puedo poner a llorar, tengo que poner primera y arrancar mañana mismo”.
• “Soy un técnico que le da chances de recomponerse. Con Banfield lo sostuvimos con la parte defensiva, porque del medio para adelante no anduvimos. Cuando saco a un jugador, tengo que justificarle por qué sale. Por ahí tenga que cambiar ahora. Y al que ponga, lo tengo que bancar y no ponerlo por un solo partido para ir a buscar de vuelta al que saqué”.
• “Mateo Del Blanco pidió el cambio, siguió por el orgullo que tiene y creo que no tiene lesión. Fascendini tiene una fisura nasal y debió jugar con un protector. Estigarribia tiene un dolor en la rodilla, se hizo estudios y estimamos que era mejor que no juegue este partido porque no estaba bien físicamente”.
• “No lo veo tan mal a Unión, estamos arriba. ¿Jugamos mal?, sí. ¿Jugamos para el traste?, sí. Me encanta que me exijan, pero no estamos tan mal”.
• “Afronto la derrota con mucha bronca, el rival nos superó y nos ganó bien con sus herramientas y con jugadores con mucha potencia. Se jugaron la vida y ganaron bien. No puedo prometer nada raro, solo trabajar y cumplir con el objetivo de sostener al club en la categoría y en eso vamos bien. Es bueno que vengan otras cosas después, pero hay que manejar las ansiedades”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.