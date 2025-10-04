#HOY:

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la derrota de Unión ante Aldosivi

Así están las posiciones tras el resultado del encuentro entre el Tate y el Tiburón en Santa Fe por la fecha 11 del torneo de la LPF.

Unión vs Aldosivi. Foto: Manuel Fabatía
 2:24
Por: 

Unión cayó en su casa contra Aldosivi, en un partido correspondiente a la Fecha 11 del Torneo Clausura 2025 este viernes.

Los primeros 8 de la zona clasifican a los octavos de final de la Copa de la Liga mientras que la clasificación a Copas internacionales sigue siendo por tabla anual.

