Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la derrota de Unión ante Aldosivi

Unión cayó en su casa contra Aldosivi, en un partido correspondiente a la Fecha 11 del Torneo Clausura 2025 este viernes.
Así están las posiciones tras el resultado del encuentro entre el Tate y el Tiburón en Santa Fe por la fecha 11 del torneo de la LPF.
Unión cayó en su casa contra Aldosivi, en un partido correspondiente a la Fecha 11 del Torneo Clausura 2025 este viernes.
Los primeros 8 de la zona clasifican a los octavos de final de la Copa de la Liga mientras que la clasificación a Copas internacionales sigue siendo por tabla anual.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.