Habló Spahn: “El fallo del juez nos sorprendió; es inexplicable”

El presidente de Unión, Luis Spahn, habló en el estadio y antes del partido con Aldosivi sobre la situación planteada con la venta de Ignacio Malcorra y el juicio que obliga al club a pagar 375 mil dólares más intereses y señaló que “el fallo nos sorprendió y para nosotros es inexplicable”, confirmando lo que El Litoral adelantó respecto de que el club apeló la medida de primera instancia.
“El fallo nos sorprendió. Nosotros no teníamos ningún contrato con Levinton. Nosotros vendimos el 50 por ciento que le compramos a Aldosivi. Yo siempre fui reacio a traer jugadores que son de mercaderes de miserias humanas. A raíz del fallo vino el embargo. Estamos disconformes con el fallo, porque va contra el código civil, confiamos en que la Cámara nos dé la razón”, señaló el presidente.
“Nosotros creemos que no corresponde lo que pretende Levinton (anterior representante de Malcorra). La interpretación del juez nos sorprendió, para nosotros es inexplicable. Ya apelamos y veremos. No estoy tranquilo, lo estaré cuando encontremos soluciones”, agregó el presidente, haciendo referencia a que, según la postura de Unión, avalada legalmente, no corresponde que comparta el producido de la venta de Malcorra a Tijuana con el citado representante.
Sobre la situación económica, dijo que “venimos con un compromiso financiero, vendimos pocos e hicimos incorporaciones. Rechazamos ofertas por jugadores que nos hubiesen acomodado un poco los números. Es ingrato que nos congelen 690 millones de pesos”, señaló, en relación al embargo que se trabó, por parte de Levinton, sobre las cuentas del club.
“Nosotros no tenemos ningún vínculo con Levinton. No hicimos ningún pacto con este señor. Es un mercader de miserias humanas. No tiene ningún derecho. Trató de cobrar por las buenas algo que no correspondía. Nosotros desconocíamos que el 50 por ciento era de Levinton, compramos lo que tenía Aldosivi. Hoy, esto es prohibido por Fifa, no puede existir el pase de un jugador en cabeza de una persona”, agregó Spahn.
Luego, habló sobre el caso de algunos jugadores: “Cañete va a quedar libre a fin de año, lamentablemente su salud no lo acompañó, no está en consideración del cuerpo técnico. El físico manda sobre la voluntad”.
“Podemos tener a fin de mes alguna resolución con relación a Domina. Están abiertas las puertas para que el club no salga perjudicado. Entiendo que no ha firmado un precontrato con nadie. No vamos a pisotear ni a mancillar los derechos de un jugador, en venganza por lo que ocurre con quienes representan a Domina. Esperemos que los jugadores vean y sepan de la maldad de esta agencia que lo maneja”, dijo Spahn, haciendo referencia a otros futbolistas que son representados por Varino.
Luego dijo que “nos sorprendió muchísimo la no convocatoria de Vargas a la selección” y agregó que “tenemos que acomodar la economía, magia no se puede hacer. Necesitamos vender por 2 millones de dólares limpios para equilibrar los números”.
Agregó que “nosotros pagamos al plantel en término, los sueldos están al día y los premios también. No hay que preocuparse de ninguna manera”.
Por último, dijo que “la reunión con Desvaux fue buena, ofrecieron un predio que lo estoy trabajando desde hace unos meses y el otro es de mi propiedad y eso me imposibilita ofrecerlo al club. No tengo cara de hacer una asamblea para ofrecer una venta a mi favor y que en la cara me digan que quiero hacer negocio con el club, vendiendo a Unión un predio que es de mi propiedad”.
