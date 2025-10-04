Sobre el caso Malcorra

Habló Spahn: “El fallo del juez nos sorprendió; es inexplicable”

Lo promovió Levinton, ex representante del jugador, por la venta que hizo Unión a Tijuana hace diez años. “Nosotros vendimos el 50 por ciento que le compramos a Aldosivi”, dijo el presidente. Dijo que el plantel está al día en sueldos y premios.