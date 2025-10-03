Temas tatengues

Unión, los contratos que vencen, una deuda por Malcorra y el embargo

Son seis los vínculos que terminan en diciembre, con distintas características. Cañete se va a ir de Unión y lo de Domina sigue igual de complicado. Cuentas embargadas por un fallo, apelado por Unión, que lo condena a pagar 375.000 dólares al representante de Malcorra.