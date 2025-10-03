Unión, los contratos que vencen, una deuda por Malcorra y el embargo
Son seis los vínculos que terminan en diciembre, con distintas características. Cañete se va a ir de Unión y lo de Domina sigue igual de complicado. Cuentas embargadas por un fallo, apelado por Unión, que lo condena a pagar 375.000 dólares al representante de Malcorra.
Hay seis contratos que vencen a fin de año y que son evaluados en Unión, con distintas características. El caso más resonante es el de Jerónimo Domina, por quien el presidente Luis Spahn dijo que "vamos a esperar octubre", que es el mes en curso. En principio, la decisión del futbolista sigue siendo la misma: no arreglar y así quedar en libertad a fin de año. El rumor es que se vence el contrato con la representación y que eso podría traer aparejado un cambio en el cuadro de situación, algo que no está para nada confirmado.
Los otros casos son los de Mauricio Martínez, Matías Tagliamonte, Lucas Gamba, Diego Armando Díaz y Ezequiel Cañete. De todos estos, el de Cañete es cosa juzgada: finalizará el vínculo y quedará en libertad. Si bien Madelón lo ha tenido en cuenta, lo llevó al banco en algunos partidos y lo puso (por ejemplo, unos minutos ante Boca en la Bombonera), lamentablemente no están dadas las condiciones, sobre todo desde lo futbolístico, para que siga en el club. No ha podido recuperar su nivel (que fue muy bueno antes de la rotura de ligamentos cruzados en el partido ante Gimnasia y cuando lo dirigía Azconzábal) y ni siquiera el cambio de aire, cuando fue a Banfield, lo favoreció. Una lástima, porque nadie ignora sus muy buenas condiciones, su potencial y de hecho que lo demostró en su momento, cuando se convirtió en uno de los mejores jugadores que tenía el equipo cuando lo dirigía el Vasco.
Hay dos casos en los que Unión tiene que desembolsar dinero. Uno de ellos es el de Matías Tagliamonte, que es jugador de Racing y Unión tiene una cláusula de medio millón de dólares para hacer uso de la opción. El otro es Mauricio Martínez, que aparentemente no es tenido en cuenta por Rosario Central, club con el que tiene un año más de contrato. El jugador se quiere quedar en Unión, el club tiene una opción y una salida sería renovar el préstamo, pero no aparece como algo factible. El deseo del jugador es clave y no quedan dudas que Mauricio Martínez, de muy buen desempeño en este torneo, quiere seguir en Unión.
En cuanto a Diego Díaz, todavía no se efectivizó el pago de la cláusula pero ya se comunicó a Sportivo Las Parejas que Unión hará uso de la opción para adquirir el 80 por ciento de su pase. Por su parte, con Lucas Gamba se puede abrir también una instancia de negociación teniendo en cuenta que más allá de sus 38 años, es un jugador que ha aportado lo suyo en estos dos años que lleva en el club desde su regreso, y ni hablar de lo que fueron sus primeras cuatro temporadas cuando arribó en 2014 para ser uno de los refuerzos del equipo que ascendió a Primera, de la mano de Madelón. Hoy, Gamba es el tercer delantero, por encima de Colazo y de Diego Díaz.
Por un juicio de quien era el representante de Ignacio Malcorra cuando llegó a Unión, el club tiene las cuentas bancarias embargadas. "Es un tema solucionable pero llevará un tiempo por las cuestiones judiciales", confiaron a El Litoral. El 30 de junio de este año, "el Juzgado Civil y Comercial N°14 de Mar del Plata ordenó al Club Atlético Aldosivi y a la firma Squalo S.A. abonar en forma solidaria una suma de U$S 40.000 a Sergio Fabián Levinton, representante del futbolista Ignacio "Nacho" Malcorra, por incumplimientos en un contrato de cesión de derechos económicos celebrado en 2012. El magistrado rechazó el pedido de Levinton de ser indemnizado con U$S 500.000 por la transferencia de Malcorra a Unión de Santa Fe en 2014, al considerar que no se acreditó incumplimiento de contrato ni perjuicio económico directo. Por otro lado, se obliga a Unión de Santa Fe a pagarle a Levinton 375 mil dólares por el traspaso de "Nacho" Malcorra al Tijuana de México, más intereses", se informó a través de los medios marplatenses.
A esta resolución de la justicia marplatense, Unión la apeló y así pasó a segunda instancia. "Recién pasó a Cámara y allí tendremos que expresar los agravios", fue la respuesta que recibió El Litoral respecto de esta situación. Mientras tanto, las cuentas están embargadas y es lo que urge solucionar hasta que se resuelva esta situación que permanece en la justicia y que resultó contraria para Unión pero solo en la primera instancia.
Hablando de Malcorra y de Aldosivi, es uno de los nombres en común que hay entre los dos clubes, en una lista que se hizo larga en estos últimos tiempos. Moyano, Asef, Evangelista, Leonardo Sánchez, Diego Villar, Damián Martínez, Galván, Soto Torres, Jorge Torres, Velásquez, Pochola Sánchez, Colazo, Guerra, Riaño, Mariano Martínez y Marcelo Ruffini son algunos nombres, no todos, de futbolistas que vistieron las dos camisetas, agregando a Salvador Capitano y Teté Quiroz, que en ambos casos dirigieron a los dos clubes.
El historial entre ambos equipos cuenta con partidos en Primera y varios en el torneo de ascenso. El primer choque en Santa Fe se dio en 1976 y terminó con la victoria de Unión por 2 a 0, con goles convertidos por el malogrado Oscar Víctor Trossero y Valdivia, un delantero que había llegado al club, proveniente de All Boys. En la revancha, por el Nacional de ese año, Unión volvió a ganar y lo hizo por 4 a 1. Este partido se jugó en el ya desaparecido estadio General San Martín, que fue demolido cuando se inauguró el José María Minella para el Mundial de 1978.
