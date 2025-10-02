Unión lanzó la campaña “Ser socio está bien” con nuevas facilidades para los hinchas

La iniciativa contempla distintas alternativas para quienes quieran asociarse por primera vez, quienes deseen volver a ponerse al día y también para los socios que inviten a un amigo a sumarse.
El club presentó una serie de beneficios para quienes quieran asociarse, ponerse al día o invitar a un amigo. Buscan reforzar el vínculo con la comunidad tatengue en un momento clave para la vida institucional.
Pagar solo una cuota y ya sos socio: los nuevos socios pueden incorporarse abonando únicamente el valor de una cuota, y si se adhieren al débito automático se les bonifica el carnet.
Si un socio y trae un amigo/a a sumarse, ambos pagan el 50% de la cuota durante los siguientes dos meses.
Quienes deban 2 o más cuotas, pueden regularizar su situación en hasta 6 cuotas sin interés.
Con esta campaña, Unión busca que cada hincha pueda encontrar la alternativa que mejor se adapte a su situación y así volver a estar cerca del club en un momento clave para la institución de la Avenida Lopez y Planes
