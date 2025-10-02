#HOY:

Unión lanzó la campaña “Ser socio está bien” con nuevas facilidades para los hinchas

El club presentó una serie de beneficios para quienes quieran asociarse, ponerse al día o invitar a un amigo. Buscan reforzar el vínculo con la comunidad tatengue en un momento clave para la vida institucional.

El club invita a volver al 15 de Abril con facilidades económicas para los hinchas. Foto: Fernando Nicola
 18:29

La iniciativa contempla distintas alternativas para quienes quieran asociarse por primera vez, quienes deseen volver a ponerse al día y también para los socios que inviten a un amigo a sumarse.

Las opciones vigentes son:

Pagar solo una cuota y ya sos socio: los nuevos socios pueden incorporarse abonando únicamente el valor de una cuota, y si se adhieren al débito automático se les bonifica el carnet.

Link: (https://caunion.boleteriavip.com.ar/altasocio/datospersonales/caunion)

Si te hacés socio, pagás solo una cuota y el carnet va sin costo. Créditos: Unión

Si un socio y trae un amigo/a a sumarse, ambos pagan el 50% de la cuota durante los siguientes dos meses.

Link: (https://caunion.boleteriavip.com.ar/altasocio/datospersonales/caunion)

Si asociás a un amigo, ambos pagan la mitad durante 2 meses. Créditos: Unión

Quienes deban 2 o más cuotas, pueden regularizar su situación en hasta 6 cuotas sin interés.

Link: (https://caunion.boleteriavip.com.ar/cuota/identificacion)

Si tenés cuotas atrasadas, podés ponerte al día en hasta 6 cuotas sin interés. Créditos: Unión

Con esta campaña, Unión busca que cada hincha pueda encontrar la alternativa que mejor se adapte a su situación y así volver a estar cerca del club en un momento clave para la institución de la Avenida Lopez y Planes

