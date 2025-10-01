Pasaron diez fechas y Unión es el único puntero de su zona
A pesar que no ganó los últimos dos partidos, tampoco ganaron sus seguidores y el once de Leo Madelón es líder. En principio, le daría una nueva chance al mismo once titular contra el "Tiburón".
Punto y Arenales. Al final, más allá que Leo Madelón no quedó conforme con el rendimiento futbolístico ante Banfield, ese punto en el "Lencho" Sola le sirvió para seguir siendo el único puntero de su zona. Foto: Juan Foglia.
A pesar que no ganó los últimos dos partidos y que el mismo Leo Madelón no quedó para nada conforme con los últimos 90 minutos en Peña y Arenales ante Banfield, la realidad estadística y matemática tatengue es contundente: pasaron diez fechas y sigue como único líder de su zona, escoltado por Barracas Central y Estudiantes de La Plata (los dos un punto por debajo del Tate). Pero, además, es otro Unión a pesar de los pocos retoques en nombres: pasó de estar último con el "Killy" Gonzáleza quedar primero de su zona pensando en cada mata-mata. La ilusión, de cara al partido con Aldosivi de Mar del Plata este viernes a las 21.15 en Santa Fe, es muy grande.
Si bien Leo ensayó algunos movimientos con Lucas Gamba y con Palavecino (automáticamente todos piensan que en un posible reemplazo por Franco Fragapane), la realidad es que le daría este viernes una chance más a los mismos que vienen saliendo como titulares, repitiendo la base.
Además de los valiosos 17 puntos, que le permiten alejarse del descenso y acercarse a una posición de Copa Sudamericana 2026, el semestre de Leo Madelón es determinante:
Jugó diez partidos, ganó 4, empató 5 y perdió 1
Sumó 17 puntos y tiene una eficacia de 56.67 por ciento
Con 15 goles es el segundo equipo más goleador de Argentina, después de River (17)
También defiende más y mejor: 8 goles recibidos en 10 partidos
Se alejó del descenso: cuando llegó Madelón estaba a un punto de lo peor; ahora tiene luz de 13 puntos
Se acerca a los puestos en zona de Copa Sudamericana 2026
¿De qué le sirve a Unión, por ahora, mirar a todos desde arriba en su zona?: por lo pronto, saber que se asegura, de cara a los cruces y mata-mata, definir siempre de local y con su gente: octavos, cuartos de final y semifinal. Como se sabe, es "a un solo partido", algo que terminando con el "1" jugará siempre el Tate en el 15 de Abril. La final, en caso de llegar, es en campo neutral y con las dos hinchadas en el estadio que se determine. Hoy, si el torneo terminara con Unión siendo "1", le tocaría enfrentar al último de los ocho de la otra zona: hoy es Sarmiento de Junín.
Finalmente, vinculado al Tate y al verde, en las últimas horas Sarmiento de Junin informó a través de su cuenta de Twitter que González se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y será operado en los próximos días. Esta es la segunda vez que el mediocampista padece esta lesión, ya que la había sufrido previamente en abril de 2022 durante su paso por el Tate. En aquella ocasión, a pesar de la lesión ocurrida el 21 de abril, su transferencia al Orlando City de la MLS, prevista para el 3 de mayo, se mantuvo en pie.
La lesión de Gastón González se suma a una extensa y dolorosa lista de futbolistas de Sarmiento que han padecido la misma dolencia desde finales de 2021. La racha comenzó con Joaquín Gho el 7 de septiembre de 2021. Luego le siguió Lucas Acosta el 28 de febrero de 2022. En 2023, el infortunio se repitió en rápida sucesión con Federico Paradela (7 de enero), José Mauri (6 de febrero) y Yair Arismendi (10 de febrero).
El 2024 también trajo malas noticias con la segunda rotura de ligamentos de Federico Paradela (18 de enero), el mediocampista Agustín Molina (16 de abril) y el experimentado Pablo Magnin (14 de abril). Con la lesión de Gastón González, Sarmiento alcanza la dolorosa cifra de nueve casos de LCA en menos de cuatro años.
Aldosivi llega último y con rumores de todo tipo
La derrota dolorosa ante Argentinos Juniors dejó secuelas. Fue la tercera de Farré desde que agarró Aldosivi: preocupantes signos de una situación que parece no tener fin. El equipo no suma y no mete goles. Se hunde en el fondo y la reacción deseada con el cambio de DT salió mal. Al contrario, al equipo se lo ve peor.
El lunes el Tiburón volvió a encontrarse luego del traspié ante el Bicho de La Paternal. Farré reunió a la tropa y los felicitó por el desempeño del sábado. Los jugadores se quedaron atónitos ante ese mimo ya que los referentes del plantel le iban a proponer un cambio de esquema y ser más ofensivos de ahora en más.
Ante Unión, este viernes a las 21.15 en el 15 de Abril, Farré no haría tantas modificaciones, pero estaría dispuesto a modificar el esquema podría cambiar en Santa Fe. Rodrigo González, expulsado ante Argentinos, no será de la partida. El resto pueden ser los mismos diez futbolistas.
Por otra parte, sorpresivamente un sector de la prensa peruana dejó entrever que Néstor Gorosito estaría en el radar para ser técnico de Aldosivi de Mar del Plata. Algunos periodistas dan a entender que el técnico argentino podría dejar Alianza Lima y llegar al elenco marplatense, algo muy llamativo teniendo en consideración que Guillermo Farré lleva apenas tres partidos dirigidos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
