Cómo quedó la tabla de posiciones de la Copa de la Liga tras la fecha 10

Tras un extendido calendario ante los descansos por partidos de copas internacionales, este martes finalizó la fecha 10 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
Unión sigue siendo el líder de la zona A, mientras que Deportivo Riestra es el primero en la zona B.
El último encuentro se disputó en Rosario, con empate agónico de Newell’s 1 a 1 con gol de Luciano Lollo ante Estudiantes de la Plata, privándolo de la punta de la zona A.
En dicha tabla, el líder sigue siendo Unión, que a pesar de igualar 0 a 0 en cancha de Banfield, sostuvo su posición con 17 puntos gracias a los empates y derrotas de los perseguidores.
De momento, los otros siete clasificados a octavos de final, serían Barracas Central, Estudiantes, Defensa y Justicia, Tigre, Boca, Argentinos y Central Córdoba, en ese orden.
Por el lado de la zona B, el puntero de Deportivo Riestra tras un histórico triunfo en el Monumental ante River Plate por 2 a 1. El Malevo se ubica primero con 22 unidades.
De momento, los otros siete clasificados a octavos de final, serían Vélez, River, Lanús, San Lorenzo, Rosario Central, Atlético Tucumán y Sarmiento.
A seis fechas de que finalice el Clausura y la temporada del acumulado en 2025, la competencia por la clasificación a las copas internacionales se pone cada vez más intensa.
Con los puntos actuales y sin contabilizar los eventuales campeones a fin de año, los clasificados a Copa Libertadores que se suman por tabla al campeón Platense son Rosario Central, River y Argentinos.
Mirando a la Copa Sudamericana, la tabla brindaría boletos a Boca, Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas y Huracán.
A menos de que Talleres de Córdoba vuelva a decaer en la tabla anual y Sarmiento de Junín haga lo mismo en los promedios, da la impresión de que Aldosivi y San Martín de San Juan estarían condenados a los dos descensos que de momento sostiene AFA.
Casi a lo largo de todo el año, ambos equipos se ubican en la zona roja. Actualmente, Aldosivi descendería por promedios y San Martín por tabla anual.
