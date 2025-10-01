Estudiantes no aseguró el partido y Newell's le arrebató el triunfo

Estudiantes igualó 1 a 1 frente a Newell’s en Rosario por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El albirrojo se puso en ventaja con un golazo de Eric Meza, pero no logró liquidar el partido y lo pagó caro en el cierre, cuando Luciano Lollo apareció en tiempo de descuento para sellar el empate definitivo.
El Pincha dejó pasar una gran oportunidad de quedar en lo más alto de la Zona A del Clausura. En su visita al Parque Independencia, el equipo de Eduardo Domínguez fue superior durante buena parte del partido, pero no concretó sus chances y terminó empatando 1 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa.
En la pelea, Estudiantes perdió puntos clave en la pelea por clasificar a la próxima Copa Libertadores.
El León arrancó mejor y generó varias ocasiones para abrir el marcador. Fabricio Pérez tuvo un mano a mano claro, Tiago Palacios probó con un potente remate y Facundo Rodríguez también estuvo cerca con un disparo cruzado.
Newell´s vs Estudiantes. Foto: @Newells
La polémica llegó a los 42 minutos, cuando Andrés Merlos cobró penal para los locales tras una falta de Rodríguez sobre Luciano Herrera. Sin embargo, el VAR corrigió la decisión y determinó que el contacto había sido fuera del área. La primera mitad terminó 0 a 0.
Segundo tiempo
En el segundo tiempo, Domínguez movió el banco y encontró respuestas rápidas. Meza, recién ingresado, abrió el marcador a los 39 minutos con una jugada individual de gran categoría: controló de pecho, eludió a su marcador y sacó un derechazo inatajable al segundo palo para el 1 a 0.
Con la ventaja, el Pincharrata tuvo espacios para liquidar el partido, pero careció de precisión en los metros finales. Esa falta de eficacia lo terminó condenando.
Newell´s vs Estudiantes. Foto: @Newells
Cuando Estudiantes ya acariciaba la victoria, el rojinegro fue a buscar con más empuje que ideas y encontró el empate en tiempo de descuento. Lollo, ex jugador albirrojo, conectó de cabeza y decretó el 1 a 1 definitivo a los 46 minutos del complemento.
Con este empate, el elenco platense sumó un punto que le permite seguir en la pelea por la punta de la Zona A, aunque dejó escapar la chance de quedar como líder. Además, continúa luchando por los puestos de clasificación a las copas internacionales del 2026 en la tabla anual.
