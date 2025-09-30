Vélez remontó ante Atlético Tucumán, le ganó por 3-1 y se acercó a la punta de la zona B

Vélez derrotó a Atlético Tucumán por 3 a 1 al terminó del partido que disputaron esta noche, en el estadio José Amalfitani, por la décima fecha del torneo Clausura 2025.
Con el triunfo, el “Fortín” alcanzó el segundo puesto de la zona B, con 21 puntos, mientras que los dirigidos por Lucas Pusineri son séptimos en el grupo, con 12 unidades. En la próxima fecha, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto visitará a Riestra, el líder de la zona, el próximo lunes seis de octubre a las 19, mientras que el “Decano” recibirá a Platense, el sábado cuatro a partir de las 19.
La visita había comenzado en ventaja a los 13 minutos, con un gol del delantero Mateo Bajamich, aunque un doblete del atacante Braian Romero, a los 35 y 38 minutos del primer tiempo, y un tanto del volante Diego Valdés, en el cuarto minuto de descuento del complemento, le dieron la remontada al local.
El “Decano” abrió el marcador a los 13 minutos de la primera parte, cuando el delantero Mateo Bajamich presionó ante una salida lenta desde el fondo de Vélez, recuperó y punteó la pelota ante el achique del arquero Tomás Marchiori.
Dos minutos más tarde, el atacante Braian Romero desequilibró sobre el costado izquierdo y sacó un remate al primer palo, que fue desviado por un defensor y terminó en las manos del arquero Matías Mansilla.
El conjunto tucumano ampliaba la ventaja a los 19 minutos, con un cabezazo del delantero Leandro Díaz, pero el “Loco” estaba en posición adelantada.
Vélez alcanzó el empate a los 35 minutos, cuando un buen pase filtrado del extremo Matías Pellegrini habilitó a Romero por el costado derecho, quien picó la pelota por encima de la salida del arquero rival.
Solo tres minutos después, a los 38, una doble pared entre el volante Tomás Galván y Romero dejó al delantero libre dentro del área, para que abra el pie derecho y convierta el 2-1.
Ya en el complemento, a los 15 minutos, Braian Romero se acercó al triplete con un remate alto desde el borde del área, detenido sobre su poste izquierdo por Matías Mansilla.
Dos minutos más tarde, un centro desde la izquierda, cabeceado por el mediocampista Kevin Ortiz, habilitó a Leandro Díaz dentro del área, cuyo remate de tijera se fue por encima del travesaño.
A los 19 minutos, el arquero Mansilla achicó los espacios de gran manera para tapar un mano a mano del mediocampista Agustín Bouzat. El rebote fue rematado por Galván pero fue bloqueado por el defensor Damián Martínez.
Seis minutos después, el delantero Ramiro Ruíz Rodríguez quedó mano a mano por el costado derecho, pero no pudo superar a Marchiori, en su primer intento, y remató alto en el rebote.
Con tiempo cumplido, una buena jugada individual del local fue culminado por un remate del delantero Matías Arias, bajo sobre el poste izquierdo de Mansilla, que alcanzó a desviar.
En el cuarto minuto de descuento, el mediocampista chileno Diego Valdés avanzó desde el medio hacia el costado derecho y sentenció el triunfo, con un tiro bajo por el primer palo.
Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Álvaro Carranza.
Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Matías Pellegrini, Tomás Galván, Francisco Pizzini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Kevin López, Nicolás Lamendola; Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Goles en el primer tiempo: 13m. Mateo Bajamich (AT); 35m. Braian Romero (V), 38m. Braian Romero (V).
Gol en el segundo tiempo: 49m. Diego Valdés (V).
Cambios en el segundo tiempo: 19m. Maximiliano Villa por Damián Martínez (AT), Lautaro Godoy por Kevin López (AT) y Ramiro Ruíz Rodríguez por Nicolás Lamendola (AT); 22m. Rodrigo Aliendro por Matías Pellegrini (V); 28m. Carlos Abeldaño por Mateo Bajamich (AT), 33m. Franco Nicola por Adrián Sánchez (AT); Diego Valdés por Tomás Galván (V); 40m. Leonel Roldán por Agustín Bouzat (V), Matías Arias por Braian Romero (V) y Dilan Godoy por Francisco Pizzini (V).
