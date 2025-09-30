Torneo Clausura

Vélez remontó ante Atlético Tucumán, le ganó por 3-1 y se acercó a la punta de la zona B

Con el triunfo, el “Fortín” alcanzó el segundo puesto de la zona B, con 21 puntos, mientras que los dirigidos por Lucas Pusineri son séptimos en el grupo, con 12 unidades. En la próxima fecha, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto visitará a Riestra, el líder de la zona, el próximo lunes seis de octubre a las 19, mientras que el “Decano” recibirá a Platense, el sábado cuatro a partir de las 19.