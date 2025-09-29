Instituto y Lanús igualaron 0 a 0 en Alta Córdoba

Instituto y Lanús igualaron 0-0 frente este domingo por la noche en el marco de la fecha 10 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
La Gloria y el Granate no se sacaron diferencias y terminaron empatando sin goles en el Monumental Presidente Perón.
El encuentro se disputó en el estadio Monumental Presidente Perón de la ciudad de Córdoba con arbitraje de Facundo Raúl Tello Figueroa con transmisión de ESPN Premium.
El primer tiempo tuvo a un Lanús algo más paciente y optando por la tenencia del balón, y al dueño de casa intentando un juego más directo. De todas maneras, ninguno de los dos logró ser exitoso en sus intentos. Hubo pocas oportunidades claras de gol y tanto Roffo como Losada se mostraron sólidos ante cada aproximación.
Para la visita llegó una mala noticia a los 21 minutos, cuando Watson tuvo que ser reemplazado por una posible lesión. En su lugar ingresó Aquino, que acompañó a Medina en el eje del mediocampo.
En el inicio del complemento parecieron invertir roles. Instituto salió decidido a imponerse por sobre un Granate que prefirió o no le quedó otra que esperar. Dos tapadas de Losada fueron decisivas en este comienzo del segundo tiempo.
Con el pasar de los minutos la tendencia se sostuvo, aunque con el peso del cansancio para ambos. Esto hizo que los ataques sean más esporádicos, ya que ambos empezaron a ver con buenos ojos el punto.
Tras este resultado deportivo, el “Granate” se quedó con el cuarto lugar del Grupo B, con 17 unidades. Mientras que “La Gloria” obtuvo el noveno puesto de la zona, con 11 puntos.
