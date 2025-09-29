Independiente Rivadavia y Huracán empataron sin goles

Independiente de Rivadavia igualó 0-0 frente a Huracán en el partido por la décima fecha del Torneo Clausura 2025.
Tras este resultado deportivo, el conjunto comandado por el director técnico Alfredo Berti se quedó con el décimo tercer puesto del Grupo A, con 10 unidades. Mientras que el elenco liderado por el entrenador Frank Darío Kudelka se situó en el décimo lugar de la tabla de posiciones.
Por otro lado, el equipo mendocino finalizó los últimos minutos del partido con un jugador menos. El defensor central Leonard Richard Costa Martínez se retiró expulsado del terreno de juego.
Durante el transcurso del primer tiempo, ambos conjuntos ingresaron al terreno de juego con la intensión de borrar el cerro del tanteador. Por este motivo, la intensidad fue muy alta y generaron un juego dinámico de idas y vueltas, mientras que las defensas mostraron su faceta más aguerrida y embarraron el césped.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las imprecisiones en las definiciones sentenciaron un angustiante 0-0 en el resultado del final de los primeros 45 minutos del partido.
En el complemento, Huracán salió del vestuario con un planteo ofensivo más ordenado y generó diversas situaciones claras que lastimaron a las líneas defensivas de “La Lepra” mendocina.
En los últimos minutos, el “Globo” tuvo un contragolpe claro que dejó al atacante Matías Tissera mano a mano con el arquero Ezequiel Centurión, pero Leonard Richard Costa Martínez cortó la jugada con una dura falta que derivó en su expulsión directa. Huracán tuvo un tiro libre que fue desperdiciado.
Dos minutos después, el árbitro Nazareno Arasa marcó el final del partido y los dirigidos por Frank Darío Kudelka mostraron su desilusión por el resultado deportivo.
