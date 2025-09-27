LPF

Con cinco partidos continúa la fecha 10 del Torneo Clausura

Desde las 14.30 juegan Gimnasia y Esgrima La Plata-Rosario Central y Aldosivi-Argentinos Juniors. A partir de las16.45 San Lorenzo recibe a Godoy Cruz y desde las 19 Boca enfrenta a Defensa y Justicia en Varela. La jornada culmina con el partido entre Talles y Sarmiento de Junín a las 21.15 horas.