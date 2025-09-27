Con cinco partidos continúa la fecha 10 del Torneo Clausura
Desde las 14.30 juegan Gimnasia y Esgrima La Plata-Rosario Central y Aldosivi-Argentinos Juniors. A partir de las16.45 San Lorenzo recibe a Godoy Cruz y desde las 19 Boca enfrenta a Defensa y Justicia en Varela. La jornada culmina con el partido entre Talles y Sarmiento de Junín a las 21.15 horas.
Gimnasia y Rosario Central chocarán en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Lobo viene de perder 1-0 contra Riestra, mientras que la Academia rosarina igualó 1-1 ante Talleres. El partido será el sábado a partir de las 14:30
El conjunto platense viene de perder en su visita a Deportivo Riestra y acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, por lo que sigue comprometido con la lucha por no descender. El equipo dirigido por Alejandro Orfila está a ocho puntos de Aldosivi y San Martín (SJ), quienes están en la zona roja a día de hoy.
El Canalla es el único equipo del Clausura que sigue invicto.
El Canalla es el único equipo del Clausura que sigue invicto, pero solamente ganó dos encuentros (1-0 contra Lanús y Newell’s), aunque tiene pendiente su partido contra Sarmiento que fue suspendido por lluvia. Central se encuentra sexto en la Zona B y estaría clasificando a los playoffs, pero a dos puntos de salir de dicho puesto, por lo que necesita volver al triunfo para tener tranquilidad de cara al cierre del campeonato.
En el Minella
Aldosivi y Argentinos Juniors jugarán este sábado desde las 14.30, en el Estadio José María Minella, por el Torneo Clausura
El Tiburón se encuentra sumergido en una crisis que se acrecentó tras la derrota por 2 a 0 ante Tigre en el Estadio José Dellagiovanna (con suspensión por lluvia de por medio). De esta forma quedó en el fondo tanto en la tabla de promedios con un coeficiente de 0.720, como en la anual con 18 puntos. Con un solo gol a favor y sin victorias hasta el momento en el Torneo Clausura a falta de siete fechas, necesita dar el volantazo para mantener la categoría. Los hinchas hicieron saber su malestar e increparon al entrenador Guillermo Farré y al presidente Hernán Tillous en la previa del duelo ante el Matador. También organizaron un banderazo.
De presente irregular, el elenco dirigido por Nicolás Diez viene de golear por 3 a 0 a Banfield con doblete de Tomás Molina y un golazo de Alan Lescano. Intentará ahora tomar envión para volver al nivel mostrado durante el Apertura y seguir escalando en pos de afianzarse en los puestos de playoff, además de arrimarse al pelotón que pelea por una plaza en la próxima Copa Libertadores. Deberá afrontar el compromiso sin Matías Giménez Rojas, que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha en el compromiso frente al Taladro.
El cuervo busca aire
San Lorenzo y Godoy Cruz chocarán en el Estadio Pedro Bidegain por la décima jornada del Torneo Clausura. El Ciclón viene de empatar 1-1 contra Independiente, mientras que el Tomba igualó 1-1 contra Instituto en Mendoza. El partido será el sábado a partir de las 16:45.
El Ciclón se mantiene quinto en la Zona B en puestos de clasificación a playoffs, pero acumula tres encuentros sin conocer la victoria producto de igualar contra Huracán (0-0) e Independiente (1-1), y de caer ante Racing (2-0).
A su vez, San Lorenzo atraviesa una crisis institucional que impacta, directa o indirectamente, en el plantel profesional. El club se encuentra acéfalo tras la renuncia de varios dirigentes de primera línea, y no pudo definir a su gobierno de transición porque la Asamblea Extraordinaria fijada para el lunes pasado quedó suspendida por parte del Juzgado Civil Número 51 del Poder Judicial de la Nación.
Godoy Cruz viene de empatar sus últimos dos partidos pero está urgido de una victoria porque se encuentra en el fondo de la tabla general, y peligra su permanencia en Primera División. El Tomba está 27° con 25 puntos, a siete de Aldosivi y San Martín (SJ), sumado a que solamente ganó un encuentro en el Clausura y cuatro en la temporada.
En busca de la punta
Tras el empate ante Central Córdoba, el Xeneize buscará reencontrarse con el triunfo en el Norberto Tomaghello contra el Halcón, este sábado desde las 19.
Mientras Miguel Ángel Russo continúa hospitalizado realizándose distintos estudios programados y aún no obtuvo el alta para regresar a su casa, la presencia del DT principal en Florencio Varela es una incógnita y hay chances de que Claudio Úbeda esté en el banco de suplentes..
Respecto al rendimiento mostrado en el último encuentro, el cuerpo técnico quedó conforme con lo producido por el equipo frente al Ferroviario y desde un primer momento se barajó la posibilidad de que repitiera el equipo de cara al choque ante el Halcón. Más allá de esto, tendrá una baja obligada: Carlos Palacios sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y no podrá estar en el duelo de este sábado. Su reemplazante saldría entre Alan Velasco y Williams Alarcón, siendo el ex Dallas quien pica en punta.
Tras el empate ante Central Córdoba, el Xeneize buscará reencontrarse con el triunfo
Defensa y Justicia no llega en su mejor momento, acumulando dos derrotas consecutivas: ante Estudiantes en UNO y, de local, frente a Platense. Bajo la dirección de Mariano Soso, el Halcón ocupa el octavo puesto de la Zona A del Clausura con 12 unidades, siendo por ahora el último clasificado a los octavos de final.
Mientras que en la tabla anual, la situación es más compleja pensando en ingresar a copas internacionales. En estos momentos, se encuentra a ocho unidades de Huracán, el equipo que actualmente marca el corte para ingresar a la próxima Copa Sudamericana.
Por no descender
Talleres y Sarmiento jugarán este sábado desde las 21.15, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el Torneo Clausura. La T, que cortó una racha de seis partidos sin convertir en el empate 1 a 1 con Rosario Central, buscará ganar terreno en la lucha por la permanencia ante el cuadro de Junín, que también está complicado, pero tomó aire tras ganar sus últimos dos encuentros.
Si bien la T quebró el lapso de seis partidos sin convertir gracias al tanto de Valentín Depietri contra Rosario Central, no consiguió volver a la senda de la victoria, la cual no transita desde hace siete duelos. Además, Miguel Navarro fue expulsado por doble amarilla en el segundo tiempo del choque, que dejó también una guerra de declaraciones entre Juan Camilo Portilla y Ángel Di María, que no tuvieron concordancia en el arbitraje. Ahora, el equipo cordobés intentará sumar de a tres para alejarse de San Martín de San Juan y Aldosivi, únicos equipos que tiene por debajo en la tabla anual.
El elenco dirigido por Facundo Sava logró levantar el nivel y venció a Barracas Central en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia con un gol de Carlos Villalba, encadenando dos victorias y tres presentaciones sin perder. De esta forma pudo alcanzar la zona de playoffs con doce unidades y un partido menos. Asimismo tomó distancia de los puestos de descenso por promedios, llegando a un coeficiente de 1.019 y desplazando a San Martín de San Juan y Aldosivi, que tienen 0.720.
