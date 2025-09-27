Triple lucha por la corona: El Top Race define a su campeón en un fin de semana histórico en el Gálvez
El Top Race V6 cierra su temporada 2025 en el Autódromo "Oscar y Juan Gálvez". La 8ª y última fecha, en el marco de los 200 Km de Buenos Aires, será una final a tres bandas por el título: Aldrighetti, Ciarrocchi y Stang se enfrentan en una jornada histórica. Además, será la última gran cita nacional antes del cierre temporal del autódromo por obras.
La atención en el Top Race V6 se centrará en la apasionante definición del campeonato. Tres pilotos llegan con chances matemáticas al "Coliseo Porteño" para pelear por la corona: Facundo Aldrighetti, Marcelo Ciarrocchi y Emiliano Stang.
El 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA vivirá un fin de semana histórico y cargado de emoción en el Autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, del 26 al 28 de septiembre. La categoría más potente del automovilismo nacional disputará la 8ª y última fecha de su calendario 2025, coronando a su campeón en el marco del "Gran Premio YPF INFINIA" - 200 Km de Buenos Aires.
Por primera vez en su historia, el Top Race será parte de la tradicional carrera de larga duración del TC2000, compartiendo el Circuito N°9 con el TC2000, el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.
El Título
Para esta fecha especial, tanto el Top Race V6 como el Top Race Series tendrán una actividad intensa que incluirá dos entrenamientos, la clasificación, una prueba de tanques llenos y la gran final. Toda la acción se podrá seguir en vivo y en directo por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play, junto al equipo periodístico de Carburando.
Hitos y Despedida
El evento será memorable por varias razones:
Debut del Top Race en los 200 Km
Si bien la fecha es la final del Top Race, la categoría se suma al marco de los 200 Km de Buenos Aires, un hecho que la organización ha catalogado como el "Gran Premio Coronación" y que subraya la magnitud de la cita.
La Despedida Temporal del Autódromo
Esta será la última gran cita nacional en el Autódromo "Oscar y Juan Gálvez" antes de que el trazado cierre sus puertas temporalmente para dar inicio a un ambicioso proyecto de modernización. Las obras buscan preparar al circuito para recibir en el futuro a categorías de estándar internacional.
Los SUV de 500 CV, Protagonistas de los 200 Km
La carrera de binomios del TC2000 tendrá un condimento inédito: será la primera vez que los revolucionarios SUV de nueva generación compitan en esta tradicional modalidad. Con 500 caballos de potencia, aerodinámica de vanguardia y un sonido imponente, estos vehículos representan la evolución técnica más importante de la categoría en más de cuatro décadas.
Antecedentes Recientes en el Circuito 9
La última visita del Top Race V6 al Circuito 9 del "Gálvez" fue el 16 de noviembre de 2024. En aquella ocasión, Kevin Felippo (Lexus #3) se quedó con la pole position, mientras que la victoria en la final fue para Marcelo Ciarrocchi (Lexus #40).
En el Top Race Series, la pole fue para Lucas Martínez, y la final la ganó Lucas Bohdanowicz, reafirmando la competitividad de ambas clases.
El "Gran Premio YPF INFINIA" se proyecta como un evento histórico, combinando la adrenalina de la definición de un campeonato con una emotiva despedida al icónico autódromo porteño.
