Fecha 8

Triple lucha por la corona: El Top Race define a su campeón en un fin de semana histórico en el Gálvez

El Top Race V6 cierra su temporada 2025 en el Autódromo "Oscar y Juan Gálvez". La 8ª y última fecha, en el marco de los 200 Km de Buenos Aires, será una final a tres bandas por el título: Aldrighetti, Ciarrocchi y Stang se enfrentan en una jornada histórica. Además, será la última gran cita nacional antes del cierre temporal del autódromo por obras.