Perrone brilló en Japón: partirá segundo en Moto3 y va por su primera victoria
El "Coyote" Perrone, en una demostración de velocidad y temple, cronometró un tiempo de 1:55,064, quedando a tan solo 238 milésimas del tiempo de la pole position, que fue para el español y actual líder del campeonato, José Antonio Rueda (KTM). Este resultado asegura al argentino un lugar en la primera fila de la parrilla de salida, una posición ideal para pelear por su gran objetivo: su primera victoria en el Mundial.
El "Coyote" está protagonizando una racha impresionante, habiendo sumado puntos en sus últimas 13 carreras de forma consecutiva. Credito: REUTERS/Jennifer Lorenzini
El motociclismo argentino tiene un protagonista estelar en el Mundial de Moto3. El joven piloto Valentín Perrone (KTM) demostró su consolidación en la categoría al conseguir un espectacular segundo puesto en la clasificación para el Gran Premio de Japón, a disputarse en el exigente circuito de Motegi.
Este resultado asegura al argentino un lugar en la primera fila de la parrilla de salida, una posición ideal para pelear por su gran objetivo: su primera victoria en el Mundial.
Un talento en ascenso
Este no es un logro aislado para el piloto de la estructura Red Bull KTM Tech3. Perrone viene de un excelente proceso de crecimiento en su primera temporada completa en Moto3, confirmándose como uno de los novatos más destacados. De hecho, el argentino ya había logrado la pole position en dos de las últimas cuatro clasificaciones (Austria y San Marino), ratificando su velocidad a una vuelta.
El "Coyote" está protagonizando una racha impresionante, habiendo sumado puntos en sus últimas 13 carreras de forma consecutiva. Actualmente, Perrone se encuentra octavo en el campeonato con 108 puntos, aunque con el resultado de la clasificación tiene la chance real de escalar al séptimo lugar tras esta fecha.
La revancha
Perrone ya sabe lo que es subir al podio esta temporada, con dos terceros puestos y un notable segundo puesto en el GP de Hungría, donde protagonizó una de las definiciones más ajustadas del año. En aquella ocasión, perdió la victoria ante Máximo Quiles (KTM) por apenas 18 milésimas, un resultado que seguramente le inyecta una motivación extra para ir por el escalón más alto en Motegi.
El otro Argentino en pista
En el trazado japonés, también estará presente el otro representante albiceleste en la categoría, Marco Morelli, quien sigue sumando experiencia en la élite del motociclismo. Morelli logró avanzar a la Q2 y finalmente partirá desde la decimosexta posición de la parrilla.
La carrera del Gran Premio de Japón de Moto3 promete ser vibrante y se disputará este sábado a las 11 de la noche, hora de Argentina.
