Gran calcificación

Perrone brilló en Japón: partirá segundo en Moto3 y va por su primera victoria

El "Coyote" Perrone, en una demostración de velocidad y temple, cronometró un tiempo de 1:55,064, quedando a tan solo 238 milésimas del tiempo de la pole position, que fue para el español y actual líder del campeonato, José Antonio Rueda (KTM). Este resultado asegura al argentino un lugar en la primera fila de la parrilla de salida, una posición ideal para pelear por su gran objetivo: su primera victoria en el Mundial.