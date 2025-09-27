Tigre le ganó a Central Córdoba por 1-0 y se acercó a la punta de la zona A

Tigre derrotó a Central Córdoba por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la décima fecha del Torneo Clausura 2025.
El triunfo dejó al equipo dirigido por Diego Omar Dabove en la tercera posición de la zona A, con 15 puntos, mientras que el “Ferroviario” quedó relegado al sexto puesto del grupo, con 14 unidades. En la próxima fecha, ambos clubes jugarán el viernes 3 de octubre: Tigre recibirá a Defensa y Justicia a las 19:00 horas, mientras que Central Córdoba visita a Argentinos Juniors a las 21:15.
El único gol de la noche llegó a los 14 minutos del complemento, con un remate lejano del mediocampista Elías Cabrera.
Central Córdoba tuvo la primera llegada del partido a los 17 minutos, con una subida por izquierda y remate desde afuera del área del delantero Matías Perelló, que se fue alto.
Tigre no tuvo ataques hasta los 33 minutos, con un contraataque que terminó en un remate de primera desde la medialuna del área del volante Julián López, que salió por encima del travesaño.
Solo dos minutos más tarde, el delantero David Romero recibió en el borde del área y sacó un remate al primer palo, de media vuelta, desviado al tiro de esquina de gran manera por el arquero Alan Aguerre.
El local volvió a llegar a los 44 minutos, con un centro al segundo palo que fue cabeceado por el defensor Juan Pignani, cuyo tiro se fue cerca del travesaño.
El conjunto dirigido por Diego Omar Dabove se puso en ventaja a los 14 minutos de la segunda mitad, con un remate lejano del volante Elías Cabrera que fue desviado en un defensor y se metió por encima del arquero Alan Aguerre.
A los 16 minutos se acercó el local, con un remate suave desde el borde del área chica del delantero Leonardo Heredia, que no le pudo dar fuerza a la volea y se la dejó en las manos al arquero Felipe Zenobio.
En 21 minutos, el lateral Santiago Moyano sorprendió con un remate de volea desde afuera del área, aunque su tiro salió centralizado y fue contenido por Zenobio.
El local volvió a llegar con peligro a los 44 minutos, con una serie de rebotes en el área que precedieron el remate de Heredia desde el punto del penal, que se fue ancho por el poste izquierdo del guardameta de Tigre.
Estadio: Madre de Ciudades.
Árbitro: Fernando Espinoza.
VAR: Silvio Trucco.
Central Córdoba: Santiago Moyano, Juan Pignani, Lucas Abascia, Braian Cufre; Iván Gómez, Jonathan Galván; Diego Barrera, Fernando Juárez, Matías Perelló; Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Gol en el primer tiempo: 14m. Elías Cabrera (T).
Cambios en el segundo tiempo: 6m. Lucas Besozzi por Diego Barrera (CC) y Leonardo Heredia por Matías Perelló (CC), 19m. Nazareno Funez por Gastón Verón (CC) y Franco Alfonso por Fernando Juárez (CC); 23m. Héctor Fertoli por Elías Cabrera (T) y Alfio Oviedo por Ignacio Russo (T); 36m. Yuri Casermeiro por Lucas Abascia (CC); 42m. Bruno Leyes por Jalil Elías (T), Ramón Arias por Julián López (T) y Gonzalo Piñeiro por José Romero (T).
