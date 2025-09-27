Torneo Clausura 2025

Tigre le ganó a Central Córdoba por 1-0 y se acercó a la punta de la zona A

El triunfo dejó al equipo dirigido por Diego Omar Dabove en la tercera posición de la zona A, con 15 puntos, mientras que el “Ferroviario” quedó relegado al sexto puesto del grupo, con 14 unidades. En la próxima fecha, ambos clubes jugarán el viernes 3 de octubre: Tigre recibirá a Defensa y Justicia a las 19:00 horas, mientras que Central Córdoba visita a Argentinos Juniors a las 21:15.