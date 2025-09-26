Unión visita a Banfield con buenas expectativas: los convocados, cómo verlo y cuándo

Unión visita este viernes a Banfield en el marco de la 10° fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
El equipo de Madelón se mantiene como líder de la zona A del Torneo Clausura. Este viernes buscará continuar con la racha de visitante.
El Tatengue llega a esta jornada como flamante líder de la Zona A con 16 puntos, mientras que el Taladro está sexto con 12 unidades y quiere mantenerse en puestos de playoffs.
El encuentro se disputará en el Estadio Florencio Sola de la ciudad de Banfield con arbitraje de Luis Lobo Medina.
Con la totalidad de los jugadores disponibles para Leonardo Madelón, a excepción del lateral izquierdo Bruno Pittón, quien continúa con su extenso proceso de recuperación, el DT presentó una novedad.
La lista publicada este jueves cuenta con Santiago Grella, el volante ofensivo de 20 años que ya ha mostrado sus credenciales en el Torneo Reserva. El joven rojiblanco aún no posee contrato y, a pesar de haber entrenado en un par de ocasiones con el equipo mayor, tendrá su primera experiencia desde el banco de suplentes.
Unión plantearía el mismo equipo que viene compitiendo en el Clausura: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.
Por el lado de Pedro Troglio, el Taladro aún no tendría los 11 definidos, con posibles cambios respecto al último encuentro.
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports Premium desde las 19 horas.
