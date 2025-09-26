#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Copa de la Liga

Unión visita a Banfield con buenas expectativas: los convocados, cómo verlo y cuándo

El equipo de Madelón se mantiene como líder de la zona A del Torneo Clausura. Este viernes buscará continuar con la racha de visitante.

La última visita de Unión a Banfield fue en 2023, con empate 0 a 0.
 12:04
Por: 

Unión visita este viernes a Banfield en el marco de la 10° fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

Mirá tambiénReunión Spahn-Desvaux: se presentaron tres opciones para construir el predio

El Tatengue llega a esta jornada como flamante líder de la Zona A con 16 puntos, mientras que el Taladro está sexto con 12 unidades y quiere mantenerse en puestos de playoffs.

El encuentro se disputará en el Estadio Florencio Sola de la ciudad de Banfield con arbitraje de Luis Lobo Medina.

Convocados de Unión

Con la totalidad de los jugadores disponibles para Leonardo Madelón, a excepción del lateral izquierdo Bruno Pittón, quien continúa con su extenso proceso de recuperación, el DT presentó una novedad.

Los convocados de Unión.Los convocados de Unión.

La lista publicada este jueves cuenta con Santiago Grella, el volante ofensivo de 20 años que ya ha mostrado sus credenciales en el Torneo Reserva. El joven rojiblanco aún no posee contrato y, a pesar de haber entrenado en un par de ocasiones con el equipo mayor, tendrá su primera experiencia desde el banco de suplentes.

Santiago Grella.Santiago Grella.

Probables formaciones de Unión

Unión plantearía el mismo equipo que viene compitiendo en el Clausura: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Mirá tambiénUnión pisa el Sur ahora que encontró su Norte: ¡es puntero!

Por el lado de Pedro Troglio, el Taladro aún no tendría los 11 definidos, con posibles cambios respecto al último encuentro.

Los convocados de Banfield.Los convocados de Banfield.

Cómo ver en vivo Banfield vs Unión

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports Premium desde las 19 horas.

Tabla de posiciones

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Unión
Banfield
Copa de la Liga Profesional de Fútbol

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro