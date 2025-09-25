Unión pisa el Sur ahora que encontró su Norte: ¡es puntero!
El equipo de Madelón, que es el único líder de su zona, buscará su cuarta alegría consecutiva en condición de visitante. Leo lo subió al pibe Grella que la viene rompiendo en la reserva de Vazzoler: viaja con la Primera e iría al banco.
Los 11 que se recitan de memoria en Unión. Madelón cuenta con ellos por dos motivos: el equipo funciona y nadie se lesiona. Difícil parada ante el Banfield de Troglio, por más que venga de caer en La Paternal con Argentinos Juniors y por goleada. Foto: Luis Cetraro
Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia serán, una vez más, los once titulares de Leonardo Carol Madelón para jugar este viernes a las 19 contra Banfield en el "Lencho" Sola de Peña y Arenales. El "Tate", que había arrancado a un punto del descenso, ya le sacó 12 unidades de ventajas a los que hoy están perdiendo la categoría. Pero, además, el Tate pisará el Sur después de encontrar su Norte: es el líder de su zona y hoy entra con el "1" a los mata-mata.
Si uno mira la acumulada, el arranque del Tate ilusiona también ahí: se arrimó a un puñado de puntos para volver el año que viene a los torneos de la Conmebol y poder jugar la Sudamericana 2026.
Sería muy injusto, más allá que los dos la están rompiendo toda, suponer que el Unión de Madelón es más y mejor que el de Cristian González por la llegada de Maizon a la cueva y de "Tarra-gol" arriba. O de las tapas salvadoras de Tagliamonte. Además de los nombres, Unión con Leo cambió todo: corre más, presiona mejor, defiende con el cuchillo entre los dientes y ahora hace goles. Leo, el gran responsable de este giro total, les cambió el chip como nunca.
Otro Unión
Así, Unión pasó de diez meses sin ganar un partido lejos de Santa Fe a tres festejos al hilo en esa misma condición: Alta Córdoba ante Instituto, el Presidente Perón contra Racing de Avellaneda y el bosque platense de Gimnasia.
Después de jugar este viernes, en Peña y Arenales contra Banfield, asoman cruces cada siete días: viernes 3 de octubre recibiendo a Aldosivi de Mar del Plata en Santa Fe y viernes 10 de octubre visitando a Central Córdoba en Santiago del Estero.
El abrazo de Leo Madelón con Gómez, el lateral volante de Independiente Rivadavia que trató de frenar la subida permanente -y efectiva- de Vargas por derecha. Foto: Luis Cetraro
Hoy Unión es el "1" en su zona y muchos se preguntan qué ventaja le dará para los cruces al Tate: en partidos de una sola bala, la localía siempre…menos en la final que será en campo neutral con dos hinchadas. O sea, octavos, cuartos y semifinal los definiría en el 15 de Abril con su gente.
"Los jugadores de Unión tienen acordados premios por partido ganado, por avance de fases, por salir campeón y por jugar una Copa; todo eso se acordó, se firmó y la conformidad de las partes es total", explican los dirigentes.
El rival de turno del Tate viene de un golpe duro: Argentinos le dio un baño de realidad a Banfield. Abrazado a dos triunfos consecutivos que lo alejaron momentáneamente de la zona baja, el Taladro fue por más a La Paternal, pero se encontró con un rival herido que, con una goleada, cantó triunfo tras dos derrotas.
Gonzalo Ríos, el mejor de Banfield, calificó como "cachetazo" el 0-3 recibido, pero reconoció que han estado en "momentos peores" a lo largo de la temporada.
El festejo de Tarragona y Palacios luego del gol de penal convertido por el delantero oriundo de Alto Verde. Foto: Luis Cetraro
"Es una derrota que puede ser un buen cachetazo para reaccionar. Hemos estado en momentos peores, perdiendo estuvimos dentro de los ocho, ellos creo que ni ganando lo están, entonces hay que mejorar detalles y pensar en lo que viene. Es un baldazo de agua fría para nosotros, creo que viene un partido importante frente a Unión, seguimos dentro de los ocho, entonces debemos apuntar ahí. Hemos estado en momentos peores, perdiendo estuvimos dentro de los ocho, ellos creo que ni ganando lo están, entonces hay que mejorar detalles y pensar en lo que viene", aseguró.
Sobre su momento personal, admitió que se sintió "muy cómodo en el partido, pero la derrota opaca todo lo bueno que uno hace". Después de dos fechas como visitantes, Banfield volverá al estadio Florencio Sola este viernes, cuando desde las 19, reciba al puntero Unión de Santa Fe, al que tiene tres puntos arriba en la Tabla Anual. "Hay que ganar, de local no hay otro resultado que nos venga bien", arengó el volante del Taladro.
El árbitro
Luis Lobo Medina será el encargado de impartir justicia en el Florencio Sola del sur del Gran Buenos Aires para el partido que sostendrán Banfield y Unión, desde las 19.
