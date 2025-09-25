Este viernes a las 19, el Tate visita a Banfield

Unión pisa el Sur ahora que encontró su Norte: ¡es puntero!

El equipo de Madelón, que es el único líder de su zona, buscará su cuarta alegría consecutiva en condición de visitante. Leo lo subió al pibe Grella que la viene rompiendo en la reserva de Vazzoler: viaja con la Primera e iría al banco.