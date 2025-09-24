Troglio, DT de Banfield, elogia a Unión: "Se viene un rival muy duro"
El siempre polémico Luis Lobo Medina será el juez del cruce en el Florencio Sola, en Peña y Arenales. Madelón pondrá el mismo once en campo. Después, viernes 3 con Aldosivi y viernes 10 en Santiago del Estero.
Lo buscó Cerro Porteño y dijo no. Pedro Troglio volvió al fútbol argentino después de un largo exilio: primero dirigió a Instituto y ahora está a cargo de Banfield. Con la sangre en el ojo, lo espera al Unión de Madelón que está puntero. Crédito: Pedro Troglio
Unión puntero con 16...Banfield a tres puntos con 13. ¿Quién puede dudar que, a priori, el choque del Tate con el Taladro de este viernes a las 19 es "el partido" de la zona?. Por lo pronto, Leo Madelón ya piensa en repetir el mismo once que sale de memoria. Del otro lado, Pedro Troglio, hace dos cosas: 1) reconstruye a Banfield después del 0-3 en La Paternal: 2) elogia y respeta al Tate: "Será durísimo", avisa el entrenador del Taladro.
Al mismo tiempo, la Liga Profesional confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 10 de la Copa de la Liga, y el cruce entre Banfield y Unión tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal. El partido se jugará el viernes 26 de septiembre a las 19 en el estadio Florencio Sola, por la Zona A, con transmisión de TNT Sports.
El juez tucumano tiene un historial positivo para Unión: lo dirigió en siete oportunidades, con un saldo de tres victorias, tres empates y apenas una derrota. Su primer antecedente con el Tatengue fue el 29 de agosto de 2022, en el empate sin goles frente a Aldosivi en el 15 de Abril. En tanto, la última vez fue el 19 de abril de este año, cuando Unión igualó 1-1 ante Newell's en Santa Fe, con gol de Lucas Gamba para los rojiblancos y empate de Carlos González para la Lepra.
En el campamento del rival de turno del Tate, la derrota de Banfield contra Argentinos Juniors encendió las alertas en el plantel de Pedro Troglio. Con los tres goles recibidos en el segundo tiempo, el Taladro mostró una imagen negativa y evidenció errores garrafales.
En su último cruce, el Tatengue se impuso por 3 a 1 en el 15 de Abril. Crédito:
"La sensación lógica no es saludable porque uno esperaba conseguir algo más. Me da lástima que nos hayamos desdibujado tanto en el segundo tiempo, sobre todo después del segundo gol. Cuando insinuábamos algo más llega el segundo. Y el tercer gol -con el equipo desarticulado- no te lo pueden hacer nunca. Me disgusta que el esfuerzo haya terminado con el equipo desdibujado porque ante un equipo muy bueno estábamos en sintonía con el partido, después se fue desmembrando la imagen y con un 3-0 no es saludable", apuntó.
El Taladro no pudo alcanzar la punta de la Zona A del Torneo Clausura y tomar distancia en la Tabla Anual respecto al descenso, teniendo en cuenta las derrotas de San Martín de San Juan, Aldosivi de Mar del Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata; y los empates de Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza. El que le dio alcance fue Sarmiento de Junín.
"La bronca es por el sueño por el que estamos luchando, era un partido para jugar más tranquilos desde la diferencia de puntos y que me podía dar la posibilidad de subir y escalar a una posición de privilegio en la tabla. También sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran equipo, con jerarquía, grandes jugadores", prosiguió con su malestar el oriundo de Luján.
El viernes Banfield recibirá al puntero Unión, al que tiene a tres puntos en las dos tablas. "Otro partido duro, con rival duro: es una zona muy dura la nuestra e intentaremos tener la diferencia que necesitamos para ya tener un panorama mucho más tranquilo", se esperanzó.
Leonardo Madelón. Foto: Marcelo Ruiz
"¿Hacemos borrón y cuenta nueva?", se preguntó Troglio. "No, tratamos de aprender de estas equivocaciones también, soy responsable de todas las cosas, lo dije en todas las conferencias, vamos a ganar, a perder y a empatar. En ese camino tenemos que sumar mucho, hemos sumado 16 puntos, nos hemos alejado nueve, nos hemos ilusionado con otra cosa y todavía estamos adentro (de los ocho clasificados). Y seguimos creyendo que vamos a poder llegar. A veces te enfrentás a rivales que cuando te descuidás o te equivocás, podés sufrir de esta manera", manifestó.
Troglio, que llegó al Taladro en un momento muy crítico del equipo, se mostró cauto porque siempre supo a que se enfrentaba. "La tranquilidad es que tengo claro el panorama desde el día que llegué. No vamos a ganar todos los partidos, pero intentamos sumar en todas las canchas. Va a pasar que vamos a ir sumando y a llegar a estar entre los que queremos estar, un poquito más arriba. Es un camino que se va haciendo de a poco y hay que estar preparados para cuando vienen situaciones como estas", finalizó el DT de Banfield que lo espera herido al puntero Unión de Leo Madelón.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.