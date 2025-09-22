Unión o cuando, a veces, empatar de local alcanza para sacar ventaja
El empate con los mendocinos de Independiente Rivadavia le permitió a Unión, otros resultados mediante, quedar como único líder en la zona A y ampliar la ventaja sobre los dos últimos de la tabla anual.
El Tate suma puntos clave tras las victorias de visitante ante Racing y Gimnasia. Foto: Luis Cetraro.
El sábado se dio lo que se pensaba que podía darse: fue un partido “chivo” para el Tate, que lo iba a perdiendo – y bien – pero que luego lo dio vuelta y error mediante terminó empatándolo con Independiente Rivadavia. El envió de las dos victorias seguidas de visitante (Racing y Gimnasia), presagiaban otra jornada de éxito, pero Berti planteó un partido con dificultades y Unión terminó sumando un punto. Y más que nunca vale conjugar el verbo sumar, en este caso, porque ese empate del sábado le permitió quedar como único líder en la zona A y ampliar la ventaja sobre Aldosivi y San Martín de San Juan, los equipos que cierran las posiciones de la tabla anual.
Unión se aprovechó de la derrota de Barracas Central, del empate de Boca con Central Córdoba y la derrota de Banfield, que justamente será su próximo rival. Barracas estaba en la misma posición, mientras que Boca, Central Córdoba y Banfield estaban en condiciones de igualarlo. Barracas perdió con Sarmiento, Boca le iba ganando 2 a 0 a Central Córdoba y al final se lo empataron y Banfield perdió por goleada con Argentinos Juniors (3 a 0). En consecuencia, Unión quedó como líder absoluto de la zona A, jugadas 9 fechas y con 7 por disputarse.
En la tabla anual, que es la prioritaria y la que más dudas despertaba al inicio del torneo, Unión sacó una ventaja de 12 puntos sobre San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata (ambos perdieron sus compromisos), con 21 por jugarse, con lo cual la franja lograda como diferencia es fundamental para no sufrir en esa tabla en la que había arrancado muy comprometido por el último puesto en el Apertura.
Unión empató con Independiente Rivadavia y se mantiene como líder de la zona A. Foto: Luis Cetraro.
Este fin de semana, Unión visitará a Banfield el viernes a las 19 en el Florencio Sola, en tanto que Central Córdoba (está dos puntos abajo) recibirá a Tigre ese mismo día, Boca (también a dos puntos), visitará a Defensa y Justicia el sábado y Barracas Central (a un punto) recibirá a Belgrano de Córdoba el lunes. Por la otra tabla, San Martín de San Juan visitará a Platense el viernes y Aldosivi recibirá a Argentinos Juniors el sábado.
