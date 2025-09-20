Madelón y los pies sobre la tierra: “No hay que marearse”
Marcó los errores que vio en el equipo y destacó que, con River, son los dos equipos con mayor cantidad de goles. “Nos cuesta de local, pero tengan en cuenta que no es lo mismo que jugar de visitante contra equipos como Racing o un grande que propone algo diferente”.
Leo Madelón habló luego del encuentro, no se mostró disconforme ni con el resultado ni tampoco con la actuación del equipo y volvió a decir que el objetivo tiene que ser claro y no marearse. “Hablé con Berti luego del partido. Fuimos dos equipos que atacamos con nuestras propias herramientas, que no son las mismas. Nosotros jugamos bien por abajo pero no cuando tiramos pelotazos, cuando saltamos líneas. Perdíamos bien, luego pasamos a ganar bien y nos empataron con un accidente”, señaló el DT de Unión.
“Unión no tiene que confundirse. Nosotros seguimos pensando en sacar ventaja en la tabla anual. Ese sigue siendo nuestro objetivo”, agregó el entrenador, quien aclaró que hubo una confusión cuando lo sacó a Mauricio Martínez, porque malinterpretaron las señas.
“Tiramos muchos centros desde tres cuartos de cancha y nos encontramos con un rival acomodado y eso nos costaba. Estamos bien, saliendo de una situación súper compleja y ahora, con solidez, estamos saliendo de a poco y ganando en confianza. Estos partidos son difíciles para nosotros, otra cosa es jugar con Racing, Boca o River, que juegan diferente. Los partidos de local se nos complican porque son diferentes”, agregó el entrenador rojiblanco.
Sobre la situación de Lautaro Vargas, que se quedó afuera de la convocatoria para el Mundial sub 20, dijo que “le dije que se quede tranquilo, que puede pasar. Tenía que estar preparado para cualquier cosa”. El jugador, que fue la figura del encuentro, recibió la visita de toda su familia en el estadio.
“Los dos equipos más goleadores somos River y Unión. En nuestro equipo hacen goles los volantes, los delanteros, hacemos goles de pelota quieta, somos flexibles. El sistema les calzó bien a los jugadores, es fácil de entender y les hace bien”, continuó Madelón.
Tarde de fútbol en el 15 de Abril. Crédito: Luis Cetraro
Sobre lo que le falta al equipo, dijo que “nos faltó presión inmediata ante la pérdida. A mi me gusta jugar bien arriba y si se pierde la pelota, recuperarla enseguida. Lo hice con otros equipos y quiero también lograrlo con Unión en este momento”.
“Estamos utilizando muy bien lo que tenemos. Ahora vamos a Banfield, Troglio lo trabaja bien, tiene muchos juveniles y tenemos que ir con la misma energía que tuvimos desde el primer partido. Es cierto que de local nos cuesta, pero de visitante sumamos mucho. Nos cuesta de local, no fue el peor partido. Con Huracán jugamos un partido pastoso, chato, no pudimos vulnerarlos con uno más. Hay un rival enfrente y nos conoce. Hoy no fue lo mismo”, señaló Madelón.
“El lunes voy a hacer fútbol acá en la cancha con Independiente de Santo Tomé, para ver a los chicos que habitualmente no juegan”, dijo Madelón, aclarando que habrá descanso este domingo y agregó que “dije en La Plata que había que tener paciencia con este equipo, porque tenemos una defensa joven. No le voy a pedir a la gente que aplauda si el equipo es un desastre, pero noto que hay un ida y vuelta lindo con ellos. Nosotros también disfrutamos mucho por el espectáculo de hoy, porque la cancha se llenó y el partido fue muy atractivo”.
Para el cierre, dijo que “lo puse a Diego Díaz porque pensé que era el partido para él, porque necesitábamos ese guapo que gire adentro del área y le pegue al arco. En otros partidos fueron Colazo y Gamba, porque el partido daba para ellos. Y hoy creí en que esa variante nos podía dar la victoria”.
