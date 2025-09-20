Partidazo en la avenida

El sol salió para todos, menos para Unión

Lo perdía con un gol en contra, lo dio vuelta y luego el sol lo encandiló a Tagliamonte y a los defensores, dejándole a Independiente Rivadavia la posibilidad del 2 a 2 definitivo. Vargas, que se quedó afuera del Mundial sub 20, fue la figura. Quedó momentáneamente como único puntero en la zona A.