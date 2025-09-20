#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Copa de la Liga

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la igualdad de Unión

El Tatengue empató ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 2 a 2.

Tarde de fútbol en el 15 de Abril. Crédito: Luis Cetraro
 22:03
Por: 

Unión empató ante Independiente Rivadavia de Mendoza este sábado en la tarde por 2 a 2 en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura.

El duelo correspondiente a la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA se disputó desde las 16:45 con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de TNT Sports Premium y HBO MAX.

Mirá tambiénUnión e Independiente Rivadavia empataron 2 a 2

Los goles del encuentro fueron convertidos por Cristian Tarragona de penal e Iván Villalba en contra para el rojiblanco, mientras que en la Lepra convirtieron Mauro Pittón en contra y Alex Arce.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Leonardo Carol Madelón se ubica en la 1° posición de la tabla de la zona A con 16 puntos, 15 goles a favor y 8 en contra.

Por el lado de la visita, quedaron ubicados en la 13° colocación con 9 unidades, 10 goles a favor y 12 en contra.

En lo que respecta a la tabla anual acumulada del 2025, Unión se ubica ahora 19° con 30 puntos, 26 goles a favor y 25 en contra, a 8 de la zona de clasificación a Copa Sudamericana y a 12 de la zona de descenso.

Tabla de posiciones

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Unión
Copa de la Liga Profesional de Fútbol
Independiente Rivadavia

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro