Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la igualdad de Unión

Unión empató ante Independiente Rivadavia de Mendoza este sábado en la tarde por 2 a 2 en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura.
El Tatengue empató ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 2 a 2.
Unión empató ante Independiente Rivadavia de Mendoza este sábado en la tarde por 2 a 2 en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura.
El duelo correspondiente a la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA se disputó desde las 16:45 con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de TNT Sports Premium y HBO MAX.
Los goles del encuentro fueron convertidos por Cristian Tarragona de penal e Iván Villalba en contra para el rojiblanco, mientras que en la Lepra convirtieron Mauro Pittón en contra y Alex Arce.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Leonardo Carol Madelón se ubica en la 1° posición de la tabla de la zona A con 16 puntos, 15 goles a favor y 8 en contra.
Por el lado de la visita, quedaron ubicados en la 13° colocación con 9 unidades, 10 goles a favor y 12 en contra.
En lo que respecta a la tabla anual acumulada del 2025, Unión se ubica ahora 19° con 30 puntos, 26 goles a favor y 25 en contra, a 8 de la zona de clasificación a Copa Sudamericana y a 12 de la zona de descenso.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.