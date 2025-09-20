En vivo: la previa de Unión vs Independiente Rivadavia desde el 15 de Abril

Unión recibe este sábado desde las 16:45 horas a Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 9 de la zona A del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.
El Tatengue vuelve a su casa para enfrentar al equipo mendocino por la 9° fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.
El encuentro que se disputa en el estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe será dirigido por Pablo Echavarría y contará con transmisión de TNT Sports Premium y HBO MAX (Suscripción Pack fútbol).
Unión se ubica primero en la zona con 15 unidades y una diferencia de gol de siete goles a favor. En su último partido venció a Gimnasia y Esgrima en La Plata por 3 a 1. Su más reciente encuentro como local fue el empate 1 a 1 ante Huracán.
Independiente Rivadavia se ubica 13° en la zona con 8 unidades y una diferencia de gol de dos goles en contra. En su último partido, como visitante ante Lanús, perdió por 1 a 0. Está en las semifinales de la Copa Argentina.
