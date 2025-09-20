LPF

Con cuatro partidos continúa este sábado la fecha 9 del Torneo Clausura

Desde las 14.30 jugarán Barracas Central-Sarmiento de Junín y a partir de las 16.45 lo harán Unión ante Independiente Rivadavia. A partir de las 19.30 será el turno de Tigre-Aldosivi. La jornada se cierra desde las 21.15, con el encuentro entre Atlético Tucumán y River.