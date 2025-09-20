Con cuatro partidos continúa este sábado la fecha 9 del Torneo Clausura

Barracas Central y Sarmiento jugarán este sábado desde las 14.30 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la novena jornada del Torneo Clausura 2025
Desde las 14.30 jugarán Barracas Central-Sarmiento de Junín y a partir de las 16.45 lo harán Unión ante Independiente Rivadavia. A partir de las 19.30 será el turno de Tigre-Aldosivi. La jornada se cierra desde las 21.15, con el encuentro entre Atlético Tucumán y River.
Barracas Central y Sarmiento jugarán este sábado desde las 14.30 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la novena jornada del Torneo Clausura 2025
El presente del Guapo es más que positivo, peleando en la parte alta de la Zona A desde el inicio del Clausura y bien posicionado en el pelotón que lucha por clasificarse a competencias internacionales el año próximo, tan así que de ganar quedaría a dos puntos de los puestos que otorgan una plaza en la próxima Copa Libertadores. Luego de empatar sin goles contra Godoy Cruz en Mendoza, el equipo del Gallego extendió su invicto a seis partidos y se ilusiona con volver a ser líder en solitario.
Por su parte, el cuadro de Junín pudo alejarse de la zona de descenso desde la llegada de Facundo Sava a la dirección técnica, consiguiendo sumar siete puntos sobre doce desde entonces, incluyendo dos triunfos clave ante Aldosivi y San Martín de San Juan, dos rivales clave en la disputa por la permanencia. Ahora intentará seguir tomando aire y acomodarse en los promedios, donde tiene un coeficiente de un punto, con solamente el Santo y el Tiburón por debajo, ambos con 0.750.
Unión e Independiente Rivadavia jugarán este sábado desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril, por la novena jornada del Torneo Clausura 2025.
Sin hacer mucho ruido, el Tatengue se subió al primer puesto de la Zona A al vencer a Gimnasia en El Bosque por 3 a 1, logrando así encadenar tres triunfos en condición de visitante por primera vez en 25 años.
De todas formas, el conjunto rojiblanco quiere tomarse las cosas con calma, como aseguró su entrenador Leonardo Madelón en conferencia de prensa: “Vamos paso a paso, sin desequilibrarnos, la palabra campeonato está prohibida”. El buen momento se manifiesta en su registro ofensivo, siendo con 13, el equipo que más goles marcó, solo por detrás de River.
Por otro lado, los dirigidos por Alfredo Berti transitan un semestre irregular, que los tiene con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de playoffs y salir de entre los últimos tres de su zona, puesto al que cayeron tras la derrota por 1 a 0 ante Lanús en La Fortaleza, que significó el quinto partido sin triunfos en sus últimas seis presentaciones. Ahora intentarán acomodarse en el Torneo Clausura, con las semifinales de Copa Argentina aseguradas tras tachar a Tigre por 3 a 1.
Tigre y Aldosivi se enfrentarán el sábado a partir de las 19 en el Estadio José Dellagiovanna, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025
Tigre entró en una etapa irregular. El Matador viene de empatar sin goles ante Talleres en condición de local y acumula apenas un triunfo en los últimos seis partidos disputados. Buscará, otra vez en su estadio, un triunfo ante el debil Aldosivi para meterse en la pelea por quedar en puestos de playoffs. Jalil Elías y Tomás Cardona se recuperaron de sus respectivas lesiones y trabajaron a la par del plantel, pero Diego Dabove tendrá que decidir si concentran o no.
Guillermo Farré no tuvo el mejor debut como técnico de Aldosivi, ya que perdió 2-0 ante Sarmiento en un duelo crucial por la permanencia. El Tiburón, que aún no ganó en lo que va del Clausura, está último en la tabla anual y en la de promedios junto a San Martín (SJ), por ende, antes del arranque de la fecha, habría un doble desempate entre estos dos equipos. El entrenador, en exclusiva con La Voz del Estadio, aseveró: "Tenemos que afrontar esta última parte del torneo con una mentalidad más agresiva".
En medio de la serie de la Copa Libertadores con Palmeiras, que comenzó con un traspié como local, River tendrá la tarea de visitar a Atlético Tucumán con un equipo totalmente alternativo este sábado, desde las 21.15, por la novena fecha del Torneo Clausura.
El 1-2 del martes ante el Verdao supuso un golpe inesperado para los dirigidos por Marcelo Gallardo, que sufrieron todo el primer tiempo y recién sobre el final encontraron un faro de ilusión con el descuento de Lucas Martínez Quarta. La llave se hizo cuesta arriba y, como el certamen continental es la prioridad, el entrenador no arriesgará a nadie en el Monumental José Fierro.
Con poco tiempo de descanso y la mira en el próximo miércoles, el Muñeco plantaría un once completamente suplente en Tucumán. Si bien no debe perder la brújula en el Torneo Clausura, tiene margen de dos puntos sobre Deportivo Riestra en la punta y eso le permite rotar pensando en la Libertadores.
Por su parte, el Decano viene de perder 2-0 ante Newell´s en Rosario y ratificó su andar iregular en el Torneo Clausura. De todas formas, se encuentra octavo, es decir, en la última plaza de clasificación pese a la derrota del fin de semana pasado.
La buena noticia para Atlético Tucumán con vistas al duelo con River es que Lucas Pusineri volverá a contar con Leandro Díaz. El delantero cumplió la fecha de suspensión y volverá a la formación titular del elenco tucumano. Además, el cuerpo técnico aguarda por la evolución de Clever Ferreira. y en tanto no se descartan otras modificaciones en el equipo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.