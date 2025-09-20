Unión informó que se venderán bonos, por boletería, hasta la hora del partido

Teniendo en cuenta la gran demanda, Unión decidió atender este sábado por boleterías del club, a partir de las 10, para la venta exclusiva de bonos para los socios de la institución.
La decisión se tomó en función de la demanda y para facilitarle a la gente la adquisición de su entrada para el encuentro con Independiente Rivadavia. También se puede hacer a través de la página del club.
Recordemos que el mismo también se puede adquirir ingresando en la página del club y por boletería vip, acreditándose de inmediato en el carnet.
Quienes no son socios del club, podrán adquirir la entrada a través de la web del club y la misma, como en el caso de quienes lo hagan a través de cualquier dispositivo móvil o computadora, será hasta el momento del comienzo del partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza, programado para las 16.45.
Se recuerda que la comisión directiva de Unión decidió implementar el pago de un bono obligatorio para los socios del club, por un valor de 15 mil pesos para este partido. También se aclara que los discapacitados no deberán pagar ese bono e ingresarán por los lugares habituales. En el caso de ir acompañados, quien lo haga tendrá la obligación de abonarlo.
