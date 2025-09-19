Unión sale a jugar ante su gente como puntero del fútbol criollo

Mirá tambiénUnión vs. Independiente Rivadavia: ¿Cómo comprar el bono para ir el sábado a la cancha?
"Hay que sacarle una foto a la tabla, no es algo que pase todos los días", repitieron todos estos días en el Mundo Unión, antes del juego de este sábado, a las 16.45 (TV de TNT Sports), contra Independiente Rivadavia de Mendoza en el 15 de Abril con arbitraje de Pablo Echavarría, teniendo como árbitro asistente 1 a Juan Pablo Belatti, árbitro asistente 2 a Agustín Méndez y cuarto árbitro a Francisco Acosta (en el VAR Leandro Rey Hilfer y AVAR Franco Acita). Es que el Tate saldrá a jugar, antes que arranque esta fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional como líder del fútbol criollo, como puntero con 15 unidades, quedando en lo más alto por diferencia de gol en relación a la línea de Barracas Central.
Con la confirmación que Lautaro Vargas será titular (sorpresivamente se quedó afuera de la lista definitiva del Sub 20 a pesar de haber estado en todas las convocatorias de Placente y siendo titular en los amistosos preparatorios), la idea de Leo Madelón es poner los mismos once nombres que se vienen repitiendo casi de memoria en López y Planes, con los batacazos de visitante. Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.
Es un momento de alegría total en Unión y el responsable es Leo Madelón, quien dejó frases interesantes en el sitio "Dame Gol" por Telefé Santa Fe:
- "No hay que adelantarse ni generar falsas expectativas. River y Boca son los que se preparan para ser campeones. Nosotros tenemos que ir despacio y que cada partido nos sorprenda para qué estamos"
- "Cuando llegamos había mucha confusión, no solo en el plantel sino en todo el club. Lo primero fue identificar qué teníamos y buscar un camino sencillo para salir adelante. Con jugadores bajitos y rápidos, la idea fue armar un equipo dinámico y explosivo, sobre todo por los costados"
- "Vargas, Del Blanco, Fascendini y Maizon Rodríguez son chicos con mucho futuro y han respondido. A Paz lo vemos apto para jugar en distintos puestos de la defensa. Hoy incluso tenemos más variantes atrás de las que esperábamos"
- "Mauricio Martínez volvió a ser el que se fue de Unión, con jerarquía y liderazgo. Y Mauro Pittón pasó de estar relegado a transformarse en capitán y referente. Eso habla de la confianza y de la conexión que pudimos generar con ellos"
- "Tenemos 11 goles fuera de casa y apenas dos en el 15 de Abril. Afuera nos soltamos más; en Santa Fe, los rivales nos esperan y cuesta romper esquemas. Debemos ser inteligentes para manejar esas situaciones"
- "Como unionista quiero que nos vaya mejor siempre, pero no deseo que Colón esté muy mal. Es un clásico que nos potencia a los dos. La competencia sana hace crecer a todos"
- "Lo nuestro pasa por darle dinámica física y confianza al plantel. La clave está en la inteligencia emocional: conducir, manejar las presiones y siempre mantener un modo positivo para vivir y competir"
Así, de la mano de Leo Madelón, el Tate saldrá este sábado a las 16.45, con el empuje de su gente y miles de almas en las tribunas del 15 de Abril, como puntero del fútbol criollo. Es para sacarle una foto. No se da siempre ni pasa todos los días. Unión está feliz.
Hay que comprar el bono de 15.000 pesos
De cara al juego de este sábado en el 15 de Abril, Unión informó cómo será el operativo para el ingreso de socios y no socios, y detalló el sistema de venta de entradas, que será exclusivamente online. Según el comunicado oficial, no habrá venta física en boleterías, por lo tanto tanto las entradas generales como las plateas deberán adquirirse de manera digital. Las puertas del estadio se abrirán dos horas antes del inicio del partido, a las 14.45.
Los socios deberán ingresar con carnet, el cual debe tener cargada la cuota al día correspondiente al mes de septiembre y el Bono Día del Club, que también será obligatorio. Además, deberán presentar el DNI en el ingreso. El bono tiene un costo único de $15.000 y se puede adquirir en la misma plataforma de Boletería VIP o en la Oficina de Socios del club, que atenderá este jueves y viernes de 9 a 12 y de 16 a 19. El sábado permanecerá cerrada.
Desde el club advirtieron que no se permitirá el ingreso a quienes tengan la cuota impaga, y que no habrá más retención de carnets. En caso de deuda, se podrá regularizar la situación en el momento desde el sitio web oficial, lo que permitirá el ingreso inmediato. Si el carnet presenta fallas técnicas, será retenido, pero el ingreso podrá realizarse con el DNI. Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/
