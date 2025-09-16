“Día del club”

Unión evalúa cobrar un bono obligatorio a sus socios para el encuentro del sábado

Es una posibilidad que se analizó en la reunión de comisión directiva. No es una decisión tomada y ha generado discusión interna. Sería de 15 o 20 mil pesos y pretende aprovechar el muy buen momento deportivo del equipo de Madelón.