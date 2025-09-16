Unión evalúa cobrar un bono obligatorio a sus socios para el encuentro del sábado
Es una posibilidad que se analizó en la reunión de comisión directiva. No es una decisión tomada y ha generado discusión interna. Sería de 15 o 20 mil pesos y pretende aprovechar el muy buen momento deportivo del equipo de Madelón.
El Tatengue tiene un buen horario y día para recibir al Globo con importante presencia de público. Crédito: Fernando Nicola
La dirigencia de Unión analiza la posibilidad de cobrar un bono para el partido del sábado a las 16.45 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, aprovechando el muy buen momento del equipo, los 11 puntos de ventaja que sacó sobre Aldosivi y San Martín de San Juan en la tabla anual y el hecho de haber llegado a la punta de la zona A del Clausura de la Liga Profesional.
Si bien todavía no está confirmado que esto se ejecute para este partido, ya se barajó también la posibilidad de que el bono obligatorio para todos sea por un valor de 15 o 20 mil pesos.
Se recuerda que esta decisión, en caso de ser tomada, es algo que está amparado por el estatuto del club. La formalidad que se adopta es la de obligar al socio a pagar ese bono para ingresar al estadio. La cuestión no es fácil de contar con consenso, ya que Unión jugará este mes de setiembre un solo partido en condición de local y será justamente el de este sábado ante los mendocinos, algo semejante a lo que ocurrió en agosto, cuando solamente se disputó el encuentro con Huracán en el 15 de Abril.
El Tatengue tiene un buen horario y día para recibir al Globo con importante presencia de público. Crédito: Fernando Nicola
Por eso es que la dirigencia evalúa los pro y los contra de una medida que evidentemente no es muy popular que digamos, pero que apunta a aprovechar el buen momento del equipo para recaudar, pues se espera una multitud en el 15 de Abril debido a la campaña del equipo de Madelón.
Discutir el estatuto
Con la firma de Matías Ritiner, César Miretti e Ignacio Sánchez, integrantes de la agrupación Siempre Unión, se presentó una nota en el club que fue dirigida al secretario Andrés Valenti, en el que se solicita que se inicie una instancia de diálogo formal para la reforma del estatuto de la institución.
En la nota, proponen “construir en forma conjunta un proyecto integral y consensuado de reforma y modernización del Estatuto Social que rige nuestra institución. El estatuto constituye el pacto fundamental que da sustento normativo y político a la vida institucional del Club. En virtud de ello, creemos que resulta prioritario impulsar su actualización, a fin de dotarlo de mayores niveles de precisión y previsibilidad, atendiendo a los nuevos desafíos que impone la realidad social, deportiva y organizativa de nuestra comunidad”.
Esta iniciativa no es nueva, sino que en varios momentos fue expresada por quienes se involucraron en la vida política de la institución. El estatuto de Unión es antiguo y necesita, sin dudas, una adecuación a los tiempos modernos para mejorar el funcionamiento de la institución, brindando nuevas y mejores herramientas.
El Tatengue tiene un buen horario y día para recibir al Globo con importante presencia de público. Crédito: Fernando Nicola
“Nuestra agrupación – continúa la nota - se encuentra actualmente abocada a la elaboración de un proyecto de reforma estatutaria integral, que tiene como norte fortalecer el funcionamiento institucional, delimitar de modo más claro los derechos y deberes de socios y dirigentes, establecer reglas claras para la vida interna de las agrupaciones, y propiciar el debate sobre temas de alta sensibilidad como el régimen electoral, reelección, incluyendo -entre otros- la posibilidad del voto a distancia o foráneo, en concordancia con los principios de participación democrática y acceso igualitario a la vida institucional”.
Señalan también, desde Siempre Unión, que “un proceso de reforma de esta envergadura no puede ni debe ser unilateral ni excluyente. Por el contrario, creemos con firmeza que su legitimidad y eficacia dependerán en gran medida del carácter participativo y deliberativo del camino que se trace. Por ello, consideramos indispensable que la eventual reforma surja del diálogo plural, del respeto mutuo y del intercambio genuino de ideas entre las distintas expresiones políticas, sociales y culturales del club, así como del aporte directo de los socios y socias, en todas sus formas. En este marco, y con el mayor espíritu constructivo, le solicitamos tenga a bien gestionar una reunión inicial que sirva como punto de partida para establecer una mesa de trabajo común, donde puedan discutirse los ejes temáticos, los mecanismos de consulta y los plazos razonables para arribar a un texto final que exprese un verdadero consenso institucional”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.