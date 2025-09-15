Unión y sus tres victorias al hilo de visitante: tercera vez en este siglo

(Enviado Especial a La Plata)
Madelón logró aportar algo que escaseaba en Unión: fortaleza afuera del 15 de Abril. La última vez que se logró algo semejante fue en 2022. Y antes, en el 2000.
Una frase tan histórica como remanida en el fútbol santafesino, fue aquella que decía que “cruzar el puente carretero implica ir perdiendo 1 a 0 el partido”. Costaba ganar de visitante, como también a los visitantes les costaba ganar en Santa Fe. Hubieron grandes equipos que señalaron a Santa Fe como un lugar en el que había que darse por satisfecho si se rescataba un empate. Y con los equipos de Santa Fe pasaba lo mismo cuando les tocaba viajar. Entonces, había que sostener las campañas con buenos resultados como locales. Y no quedaba otra que hacerse fuerte en casa.
La muy buena campaña de Unión en este torneo, se está sosteniendo por una implacable productividad como visitante. Ante Gimnasia, el equipo de Madelón consiguió el tercer triunfo consecutivo en esa condición. Instituto primero, Racing luego y por último Gimnasia, fueron superados por Unión en todo sentido. A Instituto, Unión lo goleó 4 a 0 en un primer tiempo impactante. Con Racing, se sobrepuso a un gol anulado, a un gol en su propio arco y supo dar vuelta el resultado, también mostrando superioridad, para quedarse con un 3 a 2 totalmente justificado. Y en La Plata, Unión fue más que Gimnasia durante todo el partido, pero con especial énfasis en un segundo tiempo en el que fue contundente y reflejó, en el resultado final de 3 a 1 a favor, la superioridad que supo construir en el trámite.
Más allá de las tres victorias al hilo de visitante, está el poder ofensivo desplegado. Unión convirtió diez goles en esos partidos. Y en todos fue a buscar más, sin refugiarse, sin adoptar ninguna actitud conservadora ni especulativa. Fue un equipo ambicioso y “querendón”. No hizo un gol y se tiró atrás, sino que fue en búsqueda de más. Por eso goleó en todos.
No hay que remontarse a tanto tiempo atrás para encontrar una racha semejante. Se dio en la Liga Profesional de 2022, cuando a Unión lo dirigía Gustavo Munúa. En esa ocasión, consiguió ganar tres partidos de visitante en serie, cuando pudo vencer a Barracas Central por 2 a 1, a Boca por el mismo marcador y a Banfield por 3 a 2, en el partido previo al que los mismos rivales jugaron por Copa Argentina y que terminó con victoria del Taladro.
Antes de eso, Unión lo repitió – siempre hablando de Primera División – en el 2000, con Nery Pumpido de entrenador. En aquella ocasión, Unión venció sucesivamente a Vélez (2 a 0), a River (2 a 1 con el golazo de Jayo) y a Gimnasia, precisamente, en el bosque platense con un 3 a 2 vibrante y en un partidazo. Antes de eso, había sido goleado por Lanús en el estadio granate con un un 5 a 2 lapidario pero al que lograron contraponer esos tres éxitos consecutivos ante rivales complicados y en canchas difíciles. Esos tres triunfos seguidos de visitante se repitieron en el 2022 y en esta oportunidad, cuando todavía Unión tiene la chance de incrementar la cantidad si es que consigue salir airoso el viernes de la semana que viene, cuando se enfrente con Banfield.
Algo de esto, El Litoral hablaba con los protagonistas en el atardecer del bosque platense luego de la victoria indiscutida ante Gimnasia. Tiene valentía este equipo, está despojado de miedos y Madelón les da la tranquilidad y la osadía necesaria para salir a buscar los partidos. La prueba elocuente está en los marcadores de punta. Del Blanco fue la figura en La Plata (un golazo de su autoría y otro pase-gol en el de Tarragona), mientras que Vargas se ofreció como salida y apareció por sorpresa en varias ocasiones. Los dos tienen “pasaporte libre” para ir al ataque y aprovechan esa licencia que les otorga el entrenador, para pensar – y mucho – en el arco de enfrente.
El equipo, con esas muestras de valor y ambición, ha dado un paso adelante. De local, jugó muy bien el primer tiempo con Estudiantes, pero luego tuvo sus dificultades con Tigre y con Huracán (sendos empates). La campaña se sostiene con lo que se ha conseguido como visitante, que ya a esta altura es muy bueno y no deja de ser un condimento interesante de la campaña.
Insisto en que el detalle no puede ni debe pasar desapercibido. Por los resultados, por las actuaciones y por la cantidad de goles que se convirtieron en estos tres triunfos en serie afuera del 15 de Abril. Una muestra de madurez y coraje que se suma a las virtudes que viene mostrando este equipo de Madelón, que cuando recién se jugó la mitad del campeonato, ya sacó más puntos en este Clausura de los que había cosechado en el pobrísimo Apertura, en el que salió último.
