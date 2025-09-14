Tercer triunfo al hilo afuera

Madelón lo hace otra vez: Unión juega cada día mejor

El equipo de Leo dominó durante todo el partido, pero tuvo 15 minutos estupendos en el inicio del complemento y lo liquidó con soltura. Golazos de Del Blanco (figura) y Tarragona. El otro lo hizo Martínez. Gran momento del Tate.