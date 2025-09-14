Madelón lo hace otra vez: Unión juega cada día mejor

Enviado Especial a La Plata
El equipo de Leo dominó durante todo el partido, pero tuvo 15 minutos estupendos en el inicio del complemento y lo liquidó con soltura. Golazos de Del Blanco (figura) y Tarragona. El otro lo hizo Martínez. Gran momento del Tate.
Un cuarto de hora fenomenal, fue suficiente para que Unión vuelva a ganar de visitante con una autoridad y una convicción que le ha permitido conseguir tres triunfos fuera de casa en el torneo, algo que históricamente le costó y mucho.
Le faltó el gol a Unión en el primer tiempo. Manejó la pelota mucho más y mejor que un Gimnasia que no terminó de armarse. Mauro Pittón y Mauricio Martínez se adueñaron del mediocampo, algunas apariciones de Del Blanco y Vargas llevaron sorpresa por afuera.
La búsqueda de Tarragona y Estigarribia, con pelotazos largos, desnudó algunas fallas e inseguridades en el fondo local, que solamente respondió con acierto en los muchos envíos aéreos con los que Unión quiso llegara un gol que mereció en el trámite pero que no consiguió porque faltó esa claridad y profundidad necesarias en los últimos metros de la cancha.
Ya el presagio de lo que podía ocurrir, lo dio el gol anulado a Estigarribia, luego de una jugada en la que Tarragona recibió en posición adelantada y metió el centro preciso a la cabeza de su compañero de ataque. Fue apenas empezó el partido y parecía marcar el rumbo, ya que Unión asumió una postura protagónica, sin refugiarse en el fondo y dispuesto a convertirse en el dominador del juego.
No hubo problemas en el fondo, salvo algún remate desde afuera del área de Silva Torrejón que pasó cerca o alguna corrida de Panaro. Poco de Briasco, nada de Torres y un trabajo defensivo otra vez bueno de la zaga central tatengue, con un Maizon Rodríguez muy seguro y Fascendini ganando en todas.
Unión manejó el partido como quiso. Apretó en la salida y generó errores. Y cuando resolvió esperar con los delanteros cerca de la mitad de la cancha, desnudó la total falta de ideas del rival. Así, el partido se desarrolló, en ese primer tiempo, con un Unión desafiante pero al que le faltaba la estocada final para concretar, en la red, la superioridad que tenía en un trámite que lo favorecía.
Faltó algo más de Fragapane, también más protagonismo de Palacios. Ellos son los que tienen que aportar esa claridad en los últimos 30 metros que el equipo necesitó pero no tuvo. Mauricio Martínez y Mauro Pittón tuvieron un protagonismo absoluto sobre Garayalde y Seoane, los dos volantes centrales del equipo de Orfila. Y los delanteros fueron de mayor a menor en cuanto al nivel de exigencia sobre los centrales de Gimnasia, que defendieron mejor de arriba que de abajo.
Y en el arranque del segundo tiempo, cuando apenas se jugaban 2 minutos, llegó el golazo de Del Blanco. Unión salió de contragolpe en forma estupenda por derecha, recibió Fragapane por adentro y cuando parecía que se la robaban, se metió Tarragona en la jugada y vio la escalada de Del Blanco, que le pegó un “fierrazo” espectacular desde más de 25 metros y la clavó en el ángulo. Era justicia.
Pero cinco minutos después, una buena proyección de Pintado terminó con un centro atrás que capitalizó Torres para pegarle como venía. Golazo de Del Blanco, golazo de Torres y antes del cuarto de hora, golazo de Tarragona, luego de la salida de un córner que Del Blanco (figura de Unión) culminó con un centro que fue apenas desviada por un defensor y le cayó justito a Tarragona para que la empalme de zurda y deje otra vez parado a Insfrán.
Unión volvía a ponerse en ventaja y reinstalaba la justicia. Máxime cuando Estigarribia armó un “jugadón” por izquierda, habilitó a Palacios que había metido la diagonal y el volante rojiblanco, inteligentemente, eligió tirar hacia atrás para la llegada de Mauricio Martínez, que colocó la pelota con gran calidad junto al palo izquierdo de Insfrán. Era 3 a 1 en 16 minutos del segundo tiempo, en una ráfaga de fútbol muy parecida a aquella del primer tiempo ante Instituto. Los goles que no pudo convertir en el primer tiempo, los hizo en un abrir y cerrar de ojos en el segundo.
Movió el banco Leo. Sacó a Palacios (hizo algo más que Fragapane) y a Estigarribia (de muy buenos minutos del segundo tiempo aunque no haya podido convertir), para que ingresen Solari y Gamba. El partido seguía siendo todo de Unión, que lo jugaba como si necesitara de más goles. Y daba la impresión siempre de estar más confiado, seguro y mejor parado que el local.
Pasada la media hora, Madelón sacó a Tarragona (otro de buen partido) y a Fragapane, para que ingresen Colazo y el uruguayo Alvarez. Los minutos pasaban, Gimnasia no reaccionaba y Unión seguía gobernando el partido con un segundo tiempo de gran nivel. Faltaba el último de los cambios “cantados” de Madelón: la entrada de un “5” por otro “5”. Profini a la cancha en lugar de Mauricio Martínez, ratificando esa costumbre de los últimos partidos del DT, que siempre saca a los dos puntas, a los dos volantes laterales y a uno de los “5”.
Unión ganó su tercer partido consecutivo como visitante, algo que le ha costado muchísimo siempre. El equipo está bien, es contundente, confía en sus fuerzas y sale a jugar los partidos con la intención de hacerse dueño. Sea cual fuera el que esté enfrente. Y lo consigue. Es el mejor momento de Unión en los últimos tiempos. Sabe lo que quiere y lo ejecuta sin dudar. Como para rápidamente empezar a olvidarse de las penurias y pensar en otras cosas.
