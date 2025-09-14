En Vivo Torneo Clausura

Unión ganó, con golazos, en La Plata: 3 a 1 ante Gimnasia

El Tatengue derrotó con tantos de Del Blanco, Tarragona y Martínez al Lobo platense de visitante. El partido se jugó en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.