Unión ganó, con golazos, en La Plata: 3 a 1 ante Gimnasia

Unión se trajo una victoria de La Plata este domingo al derrotar por 3 tantos contra 1 a Gimnasia. El duelo se disputa desde las en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la octava fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.
Con este resultado, el Tatengue consiguió su tercer victoria consecutiva en condición de visitante y se ubicó en la cima de la tabla de posiciones con 15 puntos. Los goles rojiblancos fueron convertidos por Mateo Del Blanco (47’), Cristian Tarragona (57’) y Mauricio Martínez (62’). Transitoriamente había empatado Marcelo Torres (52’).
El encuentro fue dirigido por Sebastián Martínez, quien estuvo acompañado por Lucas Pardo y Ramón Ortiz como asistentes, mientras que Christian Cernadas fue el cuarto árbitro. En el VAR estuvieron Andrés Merlos y el AVAR fue Diego Martin.
El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón comenzó la segunda parte de la temporada 2025 con otra cara a la que había dejado el Kily González. En las últimas fechas del torneo, el conjunto rojiblanco acumulaba importantes victorias de visitante: una goleada contra Instituto en Córdoba y un duro partido ante Racing en Avellaneda. Estas actuaciones le dieron al equipo aire en los puntos, que lo ubican en la zona alta de la tabla. De todas maneras, el Tatengue necesita seguir sumando para alejarse de los puestos de descenso.
El Lobo, por su parte, venía de ganarle por la mínima a un Atlético Tucumán en el Bosque. En el receso por fecha FIFA, los dirigidos por Alejandro Orfila habían disputado dos amistosos ante Racing con el objetivo de no perder ritmo. Sin embargo, los platenses atraviesan un presente complicado, ubicado en mitad de tabla de la Zona B del Torneo y a tan solo tres puntos de los puestos de descenso.
17:01 Reviví los goles del partido
Golazo de Del Blanco para el 1 a 0 de Unión:
Golazo de Torres para el empate de Gimnasia:
Golazo de Tarragona para el 2 a 1 de Unión:
El gol de Martínez para sellar el 3 a 1 final para el Tatengue:
16:54 Terminó el parido: Ganó Unión
El Tate ganó 3 a 1 ante Gimnasia de La Plata
47' ST: casi descuenta Gimnasia
Tras un córner la empujó Hurtado y se fue cerquita del palo derecho de Tagliamonte.
37' ST: Cambios en Unión
Se retiran Tarragona y Fragapane. Ingresan Colazo y Álvarez.
36' ST: Amarilla en Gimnasia
Fue amonestado Giampaoli.
32' ST: Amarilla en Unión
Fue amonestado Lautaro Vargas.
16:29 23' ST: Llegó Gimnasia
Chilena de Hurtado que atajó de gran manera Tagliamonte. El Tate sigue 3 a 1 arriba.
16:24 18' ST: El tercero del Tate
Mauricio Martínez la empujó tras una jugada colectiva y puso el 3 a 1 para Unión. El gol fue revisado y convalidado por el VAR.
16:15 12' ST: Golazo de Unión
Otro golazo Tatengue. Tras un centro, Tarragona la agarró de volea y la colgó del arco de Insfrán. Gana Unión 2 a 1.
13:13 6' ST: Gol de Gimnasia
Golazo de Marcelo Torres para poner el empate en el local. Está 1 a 1 el encuentro.
3' ST: Amarilla en Unión
Fue amonestado Del Blanco en el festejo.
16:09 2' ST: Golazo de Unión
Del Blanco la agarró de afuera y metió un fierrazo de afuera del área que clavó en el ángulo. Gana Unión 1 a 0.
16:04 Empieza el complemento
Comienzan los segundos 45 minutos. Unión y Gimnasia empatan 0 a 0.
15:50 Final del primer tiempo
40' PT: Amarilla en Gimnasia
15:39 37' PT: Llegó claro el Tate
Arremetida de Tarragona que dejó dos en el camino, tocó para Fragapane que se abrió y dejó atrás para Pittón que llegó y remató fuerte abajo provocando un atajadón de Insfrán.
15:33 29' PT: Lo tuvo Unión
Después de una serie de rebotes, le quedó la pelota a Del Blanco dentro del área que remató al arco. Se fue alto por encima de Insfrán.
15:28 24' PT: Intentó Gimnasia
Remate de afuera del área del lateral Silva Torrejón que se fue alto por encima del arco de Tagliamonte.
13' PT: Amarilla en Gimnasia
Fue amonestado Gastón Suso.
15:07 5' PT: Llegó el Lobo
De tiro libre tuvo la primera el local. Centro al área, cabezazo de Suso que se fue por encima del travesaño.
1' PT: Gol anulado a Unión
Estigarribia convirtió en la primera jugada del partido, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego. Sigue 0 a 0.
15:04 Empezó el partido
14:51 Así forma Unión
14:45 Así forma Gimnasia
14:30 Entrada en calor
El conjunto de Madelón ya realiza movimientos precompetitivos en la cancha. Fotos: Demian Alday Estevez.
14:20 El Litoral en la previa de partido
14:08 El Tate visita al Lobo
