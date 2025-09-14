Lucas Meuli: “Se viene una nueva final y quién nos quita la ilusión de volver a coronarnos”
Unión consiguió el boleto a la gran final de la Copa Santa Fe tras igualar 2-2 frente a Colón en las semifinales. En los noventa minutos, el arquero tatengue fue la gran figura con intervenciones decisivas, y en la definición por penales volvió a ser protagonista al contener dos remates que sellaron la clasificación. Ahora, el equipo espera rival para disputar el título.
Lucas Meuli, arquero y capitán de Unión, fue figura en la definición por penales ante Colón. Fotos: Gentileza Unión
El oriundo de Diamante (Entre Ríos), Lucas Meuli, inició su carrera futbolística en San Martín de su ciudad natal, donde comenzó a sumar sus primeras experiencias. Con el paso de los años transitó distintos niveles de competencia: la Liga local, la Reserva, la Copa Proyección y la propia Copa Santa Fe, donde se consolidó bajo los tres palos. Su evolución lo llevó a afianzarse en Unión, institución en la que ya acumula cuatro temporadas.
Tras el encuentro, Meuli analizó lo que dejó el clásico:
—“Fue un partido que tuvo muchas cosas. Sabíamos que veníamos a una cancha difícil, y además se jugó sin público, lo que le quitó ese folclore que merecía este clásico. Como dije antes, somos rivales adentro de la cancha, pero no enemigos, y lo que queríamos era vivir un clásico en paz. El entretiempo fue clave, porque ahí hablamos y dijimos que había que salir a buscar el resultado. Lo fuimos a buscar, logramos empatarlo y después lo terminamos ganando en los penales.”
El arquero y capitán tatengue también subrayó la importancia del aspecto mental:
—“El fútbol es un 85 o 90 por ciento mental. Debíamos tener los pies sobre la tierra. Si bien estamos atravesando un buen momento en Reserva, el otro día no pudimos ganar y eso nos hubiese acercado más a la punta. Pero hoy les dije a los chicos que ese partido ya había quedado atrás, que hoy nos jugábamos una nueva final, y ellos cumplieron.”
Sobre la exigente seguidilla de partidos, añadió:
—“Tratamos de transmitirles que no había excusas, que más allá de lo apretado del fixture sabíamos que hoy íbamos a dejar todo. Los clásicos son partidos aparte, diferentes a todos, y este fue un clásico hermoso. Ojalá la gente lo haya disfrutado.”
Meuli también dedicó unas palabras a su compañero Misael Aguirre, autor del empate y de uno de los penales:
—“Estoy muy contento por Misael, porque sé lo que vivió en Colón. Me lo ha contado, hablamos mucho con el ‘Negro’, y me pone feliz el presente que está teniendo. Antes del partido le dije que iba a convertir y le pregunté si lo iba a gritar, y me respondió que sí. Así que feliz por él y por todo el grupo.”
Por último, el capitán expresó la ilusión de repetir la conquista:
—“Se viene una nueva final y quién nos quita la ilusión de seguir soñando. Me tocó ganarla en 2023 y ojalá podamos volver a coronarnos.”
