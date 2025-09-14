Semifinal de la Copa Santa Fe

Lucas Meuli: “Se viene una nueva final y quién nos quita la ilusión de volver a coronarnos”

Unión consiguió el boleto a la gran final de la Copa Santa Fe tras igualar 2-2 frente a Colón en las semifinales. En los noventa minutos, el arquero tatengue fue la gran figura con intervenciones decisivas, y en la definición por penales volvió a ser protagonista al contener dos remates que sellaron la clasificación. Ahora, el equipo espera rival para disputar el título.