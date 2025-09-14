Misael Aguirre “Estoy muy contento, porque está siendo mi mejor año a nivel futbolístico”
En los clásicos siempre hay historias que contar, y Misael Aguirre volvió a escribir la suya frente a Colón. Para el equipo de Nicolás Vazzoler, algunos jugadores son indiscutidos en el once titular, pero esta vez se decidió darle descanso a uno de ellos, que acumulaba varios minutos y partidos consecutivos.
Misael Aguirre celebró su gol y su aporte clave en el empate que llevó a Unión a los penales. Fotos: Gentileza Unión
A los 10 minutos del segundo tiempo, llegaron los cambios: Valentín Cerrudo y Ricardo Solbes ingresaron por Benjamín Pérez y Misael Aguirre, buscando aire fresco y la oportunidad de empatar. Y no pasó mucho tiempo hasta que la dinámica del partido cambió.
Pocos minutos después de los ingresos, Pérez empezó a superar rivales con velocidad y precisión, dejando el balón servido para Aguirre. Su remate fue despejado por el arquero, pero el rebote quedó en los pies de Ignacio Pedano, quien no perdonó y puso el empate en el marcador.
Aguirre no tardó en dejar su sello. A los 25 minutos, tras un centro milimétrico de Santiago Grella, se elevó y de cabeza marcó el 2-2, demostrando que estaba en su mejor momento.
El propio Misael no ocultó su alegría, “siento una felicidad enorme. Estoy muy contento por el gol y por cómo se dio el partido. Sabíamos que iba a ser un encuentro difícil, pero supimos manejarlo y logramos ganar.”
Respecto a su ausencia en el inicio del partido, explicó: “que no me haya tocado desde el inicio tiene que ver con lo físico, porque habíamos jugado hace unos días y venía de completar 90 minutos. Por eso, se decidió darme cierto descanso.”
Y sobre su presente, Aguirre destacó: “estoy muy contento, porque está siendo mi mejor año a nivel futbolístico, tanto en goles como en rendimiento, así que estoy disfrutando mucho de este momento.”
Desde Atenas de Santo Tomé, pasando por las inferiores de Colón y luego llegando a Unión en 2024 gracias a un convenio entre clubes, Misael Aguirre continúa dejando su huella. Hijo de Diego “Chazo” Aguirre, quien también vistió los colores de Colón
