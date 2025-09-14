Semifinal de Copa Santa Fe

Misael Aguirre “Estoy muy contento, porque está siendo mi mejor año a nivel futbolístico”

En los clásicos siempre hay historias que contar, y Misael Aguirre volvió a escribir la suya frente a Colón. Para el equipo de Nicolás Vazzoler, algunos jugadores son indiscutidos en el once titular, pero esta vez se decidió darle descanso a uno de ellos, que acumulaba varios minutos y partidos consecutivos.