Cómo se jugará la final de Copa Santa Fe: ¿uno o dos partidos?

Unión, como en la edición 2023, está en la final de la Copa Santa Fe y espera rival: el sábado que viene, desde las 15.30, se verán las caras Centenario de San José de la Esquina y 9 de Julio de Rafaela: de ese cruce saldrá el otro finalista.
El sábado que viene, en San José de la Esquina, juega el local con el "León" de Rafaela. Serían dos partidos, aunque la fecha dependerá del rival tatengue.
El reglamento de la Copa Santa Fe 2025, en el caso de la final, habla de "lo que la organización crea necesario". ¿El motivo?: el año (2023) que llegaron dos equipos profesionales de AFA, se acordó un solo cruce en campo neutral. El Tate derrotó 2-0 a Rosario Central en cancha de Ben Hur de Rafaela.
El año pasado se dio lo opuesto: llegaron dos equipos de los llamados "chicos", que llegaron desde sus ligas. De un lado, el campeón Asociación Deportiva Juventud de Esperanza y subcampeón Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto. No solo que fueron dos cruces sino que "se respetaron los escenarios naturales de cada finalista".
Ahora, dependiendo de quien sea el finalista, la idea es armar una final con partido y revancha. Si el rival de Unión fuera Centenario de San José de la Esquina, el equipo de Facundo Bertoglio, no se generarían problemas de agenda y se podrían jugar en el mes de octubre.
El tema es si el rival del Tate es 9 de Julio de Rafaala, porque el "León" está disputando el Torneo Federal "A" de la AFA. El "9" afrontará este domingo una última fecha decisiva en la Zona Campeonato del Federal "A" e intentará hacer historia y meterse por primera vez en la Copa Argentina. Desde las 15 recibirá a Douglas Haig de Pergamino en el Coloso "Germán Soltermam".
Si el "9" elimina el sábado a Centenario de San José de la Esquina para jugar la final pero sigue con vida en el Federal "A" es posible que la definición contra el tatengue para conocer al campeón de la Copa Santa Fe 2025 se pase para el mes de noviembre.
