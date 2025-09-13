Meuli, en modo "Dibu" contra Colón, lo metió a Unión en la final de Copa Santa Fe
El Tate es finalista: derrotó 3-2 a Colón en los penales después de un partidazo que terminó 2-2 en los 90 minutos reglamentarios. El otro finalista saldrá de Centenario de San José de la Esquina o 9 de Julio de Rafaela que juegan el sábado que viene.
Gran triunfo del Tatengue como visitante en el clásico. Crédito: El Litoral
Como todo derby, los dos arrancaron haciendo más largo de la cuenta ese round previo de estudio y análisis por Copa Santa Fe. La sorpresa, por llamarla de alguna manera, fue la presencia de Zahir Yunis, jugador de Primera División, que quedó al margen del partido del domingo contra Talleres en Remedios de Escalada. "Era Yunis o Laborié, el que se pudiera usar", explicaba Martín Minella. Del otro lado, Nicolás Vazzoler decidió sentar en el banco a Misael Aguirre, un chico que se formó en Colón y hoy está jugando en Unión.
A los 4 minutos, se animó Solbes desde lejos, para el Tate, pero la pelota fue a la bolsa del golero sabalero, bien parado. La idea de Unión era crecer en base a la tenencia y los jugadores de buen pie. En el caso de Colón, su plan era más vertical: saltar líneas y apostar todo a los tres puntas: el ex River, Kevin Colly, y los dos puntas: Matías Córdoba y el "Tanque" Luis Ojeda.
A pesar de la reducida capacidad dirigencial por cada lado, los dos presidentes dijeron presente en el Cementerio de los Elefantes: tanto Víctor Francisco Godano (Colón) como Luis Jorge Spahn (Unión). La más clara, en ese primer cuarto de hora, fue un mano a mano que le quedó a Valentín Cerrudo, el chico de Sunchales, que no pudo calibrar la mira y se lo perdió de derecha.
Agitado encuentro en el Brigadier. Crédito: Prensa Unión
Respondió Colón con una linda apertura de Kevin Colli, voló por la banda izquierda Conrado Ibarra: lindo enganche del "3" para que le quede el arco de enfrente, pero el remate (en la puerta del área) se le fue abierto al chico sabalero que ya jugó en Primera División.
A los 16 minutos, presentó credenciales Lucas Meuli: lo fusiló Matías Córdoba entrando por derecha (movió rápido el Sabalero) y el arquero tatengue evitó el gol con su pierna derecha. Fue un penal a la carrera que no fue gol de Colón gracias a Meuli. El clásico en modo Copa Santa Fe era entretenido, de ida y vuelta, con poco peaje en la zona de medios y con llegadas claras para los dos.
Una contra lenta de Colón pudo terminar igualmente en festejo para el dueño de casa pero el remate de Ojeda fue bloqueado justo por Aimar. Todo Unión pidió un planchazo a Grella que el juez de la Liga Totorense dejó pasar sin mostrar tarjeta. El que sí la vio, un ratito después, fue Enzo Rubio, el ex River, en una mandada ofensiva donde se le fue la pierna cuando perdió el balón.
Antes de la primera gran emoción, lo tuvieron los dos. Primero, Unión: con un testazo de Enzo Rubio que Berasi controló en dos tiempos. En la contra, Meuli metió un "guantazo" espectacular para evitar el gol de Ojeda. Hasta que a los 41 minutos, el juez de la Liga Totorense vio penal sobre Ojeda por un agarrón en el segundo palo que todo Unión discutió en el Brigadier. Fue el mismo "Tanque", con el dorsal "9" quien se hizo cargo: adivinó la esquina Meuli pero la pelota le pasó por abajo y se le metió en su arco para marcar el 1 a 0 a favor de Colón.
Unión, golpeado, pudo ser noqueado en el final de ese primer tiempo, pero en las dos llegadas, los remates se fueron por arriba del arco de Meuli, figura tatengue. El final de la etapa fue con una foto "cantada": todo el banco tatengue protestando contra la figura de Franco Campos, el juez del clásico, por el penal sancionado que el "Tanque" Ojeda cambió por gol.
Los dos volvieron sin cambios y con el mismo diagnóstico: Colón lo jugaba más cómodo al derby que Unión. Hasta que los cambios de Vazzoler a los 12 minutos cambiaron todo en un minuto: Misael Aguirre y Benjamín Pérez por Cerrudo y Solbes respectivamente. Entre los dos armaron el empate del Tate en el Cementerio: corrida de Pérez, remate violento del ex sabalero que juega en Unión, tapada espectacular de Berasi y Pedano que transforma el rebote en gol del Tate.
Al toque, otra vez Meuli ratificó la chapa de figura del clásico: se lo sacó a Matías Córdoba abajo y evitó lo que era gol seguro de cabeza de Johnston con otra reacción espectacular a puro "guantazo". A los 18 minutos, Colón armó un golazo en el clásico de Copa Santa Fe: buena salida con corrida de Conrado Ibarra (una de las figuras de Minella), distracción en modo potrero de Iván Ojeda como "poste" y una definición hermosa de Kevin Colly abriendo el pie, entrando como si fuera un puntero izquierdo. Otra vez, el Sabalero arriba: 2 a 1.
A los 23 minutos, Minella sacó a Iván Ojeda y a Johnston, seguramente por cuestiones físicas para refrescar al Sabalero, porque los dos jugaron un clásico muy interesante. Hasta que el muchachito de la película, Misael Aguirre, apareció con todo en el derby: el jugador formado en Colón, hoy vistiendo la rojiblanca de Unión, se metió como un rayo de cabeza para sellar el 2-2. Hubo grito de gol, corrida, festejo y beso al escudo tatengue del ex sabalero. A esa altura, ya no era un clásico, era un partidazo en el Brigadier López.
Volvió Nicolás Vazzoler a mover el banco, mandando a Sottocorno por Pedano en el once tatengue. Cerca del final, Lucas Genolet por Matías Córdoba (le anularon un gol por off-side) en el campamento de Minella. Y gastó sus cambios el visitante con Lucas Ayala y Simón Bigot en campo. En tiempo adicionado, un pelotazo largo para Pérez lo obligó a Berasi, el arquero sabalero, a salir para cortar casi al borde de su área.
Con Meuli como figura, por pasajes Colón fue más pero los cambios acomodaron todo para el equipo de Vazzoler: los mejores del Tate fueron los que estaban en el banco. Así, con un 2-2 electrizante llegaron los penales para definir quién sacaba el boleto para la gran final de la Copa Santa Fe 2025. A diferencia de lo que uno muchas veces observa de los clásicos, el Colón-Unión copero fue un partidazo.
Arrancó pateando Colón con gol de Luque y empardó Unión con gol de Aimar. En la segunda tanda, Galbán puso 2-1 al Sabalero y Berasi se lo atajó a Mateo Peresutti. Se pudo poner con distancia el dueño de casa, pero el travesaño le dijo no a Mateo Lizondo. Fue Santi Grella (la rompió en el complemento) y clavó un misil para el 2-2. En ese punto, apareció Meuli en modo "Dibu": se lo atajó a Kevin Colli, fue Misael Aguirre para poner 3-2 al Tate y otra vez el arquero de Unión para quedarse con el remate de Genolet para meter al Tate en la final.
El partidazo hubiera merecido público en las tribunas. Colón, que lo empezó perdiendo en los escritorios por la soberbia de sus dirigentes (hacen todo mal, incluso en la Copa Santa Fe) lo terminó perdiendo en su propio campo de juego. Unión, como en el 2023, está en la final de la Copa Santa Fe.
Más videos que te pueden interesar
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.