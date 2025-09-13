Figura en los 90 minutos y atajó dos penales

Meuli, en modo "Dibu" contra Colón, lo metió a Unión en la final de Copa Santa Fe

El Tate es finalista: derrotó 3-2 a Colón en los penales después de un partidazo que terminó 2-2 en los 90 minutos reglamentarios. El otro finalista saldrá de Centenario de San José de la Esquina o 9 de Julio de Rafaela que juegan el sábado que viene.