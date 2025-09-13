En vivo: Colón supera a Unión por las semis de Copa Santa Fe

Colón vence a Unión por 1 a 0 este sábado por la tarde en las semifinales de la Copa Santa Fe de fútbol.
Colón vence a Unión por 1 a 0 este sábado por la tarde en las semifinales de la Copa Santa Fe de fútbol.
El duelo se disputa desde las 15 horas en el estadio Brigadier López del Sabalero sin público. El partido único a 90 minutos tendrá penales en caso de igualdad en el tiempo regular.
Colli terminó una gran jugada colectiva y pone el 2 a 1 para el local.
Pedano aprovecha el rebote del tiro de Aguirre tras gran corrida de Pérez y pone el 1 a 1.
Yunis recibe la tarjeta en el local.
Ojeda convierte ante Meuli y pone el 1 a 0.
Enzo Rubio recibe la tarjeta.
Intensidad desde ambos lados, con ocasiones claras para el Sabalero y el Tatengue, pero sin goles. Aún no se mostraron tarjetas.
