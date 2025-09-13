#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: Colón supera a Unión por las semis de Copa Santa Fe

El duelo se disputa desde las 15 horas en el Brigadier López y sin público.

Tribunas vacías hoy en el Brigadier. Crédito: Fernando Nicola
 18:18
 / 
Por: 

Colón vence a Unión por 1 a 0 este sábado por la tarde en las semifinales de la Copa Santa Fe de fútbol.

Mirá tambiénEl viejo Colón-Unión en modo semifinal por la Copa Santa Fe

El duelo se disputa desde las 15 horas en el estadio Brigadier López del Sabalero sin público. El partido único a 90 minutos tendrá penales en caso de igualdad en el tiempo regular.

Minuto a minuto

Sábado 13.09

16:36 Gol de Colón

Colli terminó una gran jugada colectiva y pone el 2 a 1 para el local.

Sábado 13.09

16:29 Gol de Unión

Pedano aprovecha el rebote del tiro de Aguirre tras gran corrida de Pérez y pone el 1 a 1.

Sábado 13.09

16:14 Arranca el segundo tiempo

Sábado 13.09

15:59 Final del primer tiempo

Sábado 13.09

15:55 Amarilla en Colón

Yunis recibe la tarjeta en el local.

Sábado 13.09

15:52 Gol de Colón

Ojeda convierte ante Meuli y pone el 1 a 0.

Sábado 13.09

15:46 Penal para Colón

Sábado 13.09

15:45 Amarilla en Unión

Enzo Rubio recibe la tarjeta.

Sábado 13.09

15:41 Primera media hora de juego

Intensidad desde ambos lados, con ocasiones claras para el Sabalero y el Tatengue, pero sin goles. Aún no se mostraron tarjetas.

Sábado 13.09

15:01 Arranca el partido

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Colón
Unión
Copa Santa Fe
Copa Santa Fe de Fútbol

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro