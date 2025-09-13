Con el corazón en la cancha: Zeballos y Molteni llevan a Argentina al Final 8 de la Davis

La dupla de Horacio Zeballos y Andrés Molteni selló la serie 3-0 frente a Países Bajos, asegurando el boleto de Argentina al Final 8 de la Copa Davis.
La pareja albiceleste se impuso por 6-3 y 7-5 a los neerlandeses Botic van de Zandschulp y Sanders Arends en un partido que duró poco más de una hora y media. Con este triunfo, Argentina ya tiene su lugar en la fase final del torneo, que se disputará del 18 al 23 de noviembre en la ciudad italiana de Bolonia.
La dupla de Horacio Zeballos y Andrés Molteni selló la serie 3-0 frente a Países Bajos, asegurando el boleto de Argentina al Final 8 de la Copa Davis.
El equipo argentino, liderado por el capitán Javier Frana, demostró su superioridad en Groningen al ganar los tres puntos en disputa sin ceder un set.
Zeballos y Molteni fueron los encargados de poner el broche de oro. La pareja albiceleste se impuso por 6-3 y 7-5 a los neerlandeses Botic van de Zandschulp y Sanders Arends en un partido que duró poco más de una hora y media. Con este triunfo, Argentina ya tiene su lugar en la fase final del torneo, que se disputará del 18 al 23 de noviembre en la ciudad italiana de Bolonia.
A pesar de la sorpresa de última hora de Paul Haarhuis, capitán de Países Bajos, que cambió a uno de sus doblistas, la solidez de los argentinos fue inquebrantable. Zeballos y Molteni, apodados cariñosamente “Cebolla” y “Molto”, dominaron el primer set con un quiebre en el sexto game que fue suficiente para el 6-3.
El segundo set fue más reñido. Los locales lograron un quiebre en el sexto juego y tuvieron cinco set points a su favor, pero la dupla argentina mostró su jerarquía. Con un épico game de más de 12 minutos, lograron levantar la presión, quebrar el saque de Van de Zandschulp y sellar el 7-5 definitivo.
Al finalizar el partido, la emoción se palpaba en el aire. Horacio Zeballos no pudo ocultar su alegría. "Estoy muy emocionado, jugamos un gran partido. Es un gran sueño para todos nosotros", afirmó. El marplatense, que con este triunfo extiende su temporada, destacó el espíritu del equipo. "Esta es la esencia argentina, no entregarse jamás. No hay que darse por vencido", añadió.
Andrés Molteni se sumó a las palabras de su compañero. "Es un orgullo representar a la Argentina y poder cerrar la serie. Estamos muy felices", comentó, destacando el apoyo de los hinchas argentinos que viajaron hasta Groningen para alentar al equipo. "Gracias por venir a todos y apoyar. Siempre locales", sentenció.
La victoria de la serie se había encaminado el día anterior con los triunfos de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo. Etcheverry derrotó 6-4 y 6-4 a Jesper de Jong, y Cerúndolo venció 7-6 (4) y 6-4 a Botic van de Zandschulp, dejando la mesa servida para que el dobles sellara la clasificación.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.