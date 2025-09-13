Gran triunfo en el dobles

Con el corazón en la cancha: Zeballos y Molteni llevan a Argentina al Final 8 de la Davis

La pareja albiceleste se impuso por 6-3 y 7-5 a los neerlandeses Botic van de Zandschulp y Sanders Arends en un partido que duró poco más de una hora y media. Con este triunfo, Argentina ya tiene su lugar en la fase final del torneo, que se disputará del 18 al 23 de noviembre en la ciudad italiana de Bolonia.