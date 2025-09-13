Placente dio una lista del sub 20 sin Vargas y a días del Mundial
Argentina debutará el 28 ante Cuba y la lista con 21 jugadores deberá presentarse el jueves próximo. Hay dificultades con los jugadores que están en el exterior y con los que juegan copas internacionales.
Diego Placente dio a conocer una lista de 16 jugadores para comenzar los entrenamientos de la sub 20 este lunes a las 15 en Ezeiza, hasta el sábado, y en esa lista no se encuentra Lautaro Vargas (tampoco Agustín Chávez, el arquero de Unión), lo cual no deja de llamar la atención.
Si bien es cierto el torneo comenzará el 27, Argentina debutará el 28 y todavía hay tiempo para dar la lista definitiva, se suponía que Vargas, sobre todo, iba a ser uno de los convocados para volver a entrenar, ya que fue un protagonista casi permanente en este último tiempo con Placente.
La situación con los jugadores que militan en Europa es dispar. Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Julio Soler (Bournemouth) son los que más chances tienen de sumarse. Valentín Carboni, del Genoa, depende de negociaciones que aún no están cerradas. En cambio, algunos clubes ya avisaron que no liberarán a sus talentos: Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, fue tajante sobre Franco Mastantuono -“se queda con nosotros”-, y algo similar podría ocurrir con Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) y Gianluca Prestianni (Benfica).
Otra dificultad aparece con los futbolistas que están en plena competencia internacional con sus clubes. La idea inicial es que puedan disputar los partidos de ida de Libertadores o Sudamericana y luego sumarse a la Selección. Por ahora, sólo hay acuerdo para esa primera parte.
En esta situación se encuentran jugadores como Santiago Lencina, Ian Subiabre y Bautista Dadín (River), Álvaro Busso, Tobías Andrada y Maher Carrizo (Vélez), Valente Pierani y Mikel Amondarain (Estudiantes) y Dylan Aquino (Lanús). De todos ellos, algunos son titulares fijos y otros alternativas, pero todos representan piezas que Placente no quiere resignar.
