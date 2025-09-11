Rafael Profini renovó su contrato con Unión hasta 2028 y el club avanza por más juveniles

Mirá tambiénJulio Cataldo y el Modelo Unión: "Es un club serio y cumplidor..."
Unión oficializó este jueves la renovación de contrato de Rafael Profini, una de las piezas jóvenes del plantel de Leonardo Madelón. El central de 21 años extendió su vínculo hasta diciembre de 2028 y se suma a Mateo Del Blanco, que firmó su continuidad días atrás.
Un paso estratégico en el “Modelo Unión”
Mirá también¿Efecto Dómina?: Unión extendió a Del Blanco y ahora va por Vargas
El club celebró el acuerdo en sus redes sociales con el mensaje: “RAFA 2028”. Profini ha sido utilizado como zaguero y también como volante central, mostrando polivalencia en un plantel que apuesta fuerte por los juveniles. La firma forma parte de la política de Unión de asegurar el futuro de sus valores formados en casa.
Evitar otro caso Dómina
La dirigencia tatengue busca blindar a sus talentos para no repetir lo ocurrido con Jerónimo Dómina, quien podría irse libre a fin de año. Fascendini y Vargas, dos titulares frecuentes, tienen contrato hasta 2026, pero el club ya inició gestiones para extender sus vínculos y evitar que se marchen sin dejar rédito económico.
El entrenador ha destacado en varias oportunidades la importancia de sostener a los jóvenes que hoy son parte de la columna vertebral del equipo. Con Profini y Del Blanco asegurados hasta 2028, Unión fortalece su proyecto deportivo en busca de continuidad y resultados en el plano local.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.