Sentido de pertenencia

Rafael Profini renovó su contrato con Unión hasta 2028 y el club avanza por más juveniles

El defensor de 21 años, que también puede jugar como volante central, firmó la extensión de su vínculo hasta diciembre de 2028. La dirigencia busca cerrar las renovaciones de Valentín Fascendini y Lautaro Vargas para blindar a la base joven del plantel.