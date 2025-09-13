Unión y Gimnasia: todo listo para el partido en el bosque

Unión quiere aprovechar el envión de las dos victorias consecutivas de visitante y del buen partido que, en cancha neutral, el equipo jugó ante River más allá de haberlo perdido en la ejecución de los penales.
En Unión vuelve Maizon Rodríguez y en Gimnasia se recuperó Briasco. Madelón y Orfila no tienen misterios para el partido de este domingo a las 15.
Estos son los antecedentes que lleva el Tate a La Plata para jugar con un Gimnasia que está en un plano de igualdad en esa tabla anual que determinará un descenso y que es la que ambos clubes, por ahora, más miran para no tener problemas en el cierre de la temporada.
Se llegará, en esta fecha, a jugarse la mitad exacta del campeonato y la campaña de Unión es buena. Incluso, está saliendo airoso de esta seguidilla de cinco partidos de los cuáles solo en uno fue local (el encuentro con Huracán).
Arrancó con la derrota frente a Argentinos Juniors, pero luego siguió con la goleada ante Instituto, el citado empate con Huracán en Santa Fe y la gran victoria frente a Racing en Avellaneda. Ahora completará esta seguidilla con el último de los compromisos consecutivos de visitante, ni más ni menos que en el bosque y ante un rival que también viene de ganar (ante Lanús por la mínima diferencia).
La recuperación de Maizon Rodríguez, sumado al buen nivel que muestra el equipo, hizo que Madelón solamente piense en esa modificación: el regreso del uruguayo en reemplazo de Ludueña, que cumplió una aceptable actuación en el partido con Racing.
Sin misterios, Tagliamonte; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco; Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Fragapane; Tarragona y Estigarribia son los jugadores que tiene en la cabeza Madelón para el encuentro de este domingo a las 15 en el bosque, con el arbitraje de Sebastián Martínez, el bahiense de 35 años, sobrino de Federico Beligoy, el hombre que fue reelecto este viernes como “mandamás” de los árbitros del fútbol argentino.
Tampoco tiene misterios Orfila, el entrenador de Gimnasia. Briasco sufrió una lesión muscular en el encuentro ante Lanús y tras perderse los compromisos frente a San Martín de San Juan y Atlético Tucumán, volverá a ponerse la casaca albiazul. El delantero tuvo la posibilidad de disputar la Fecha FIFA con la Selección de Armenia, pero prefirió quedarse trabajando en Abasto.
De esta manera, el entrenador charrúa apostará por repetir la base del equipo que venció al Decano tucumano, incluso con los mediocampistas centrales, Nicolás Garayalde y Mateo Seoane, que dejaron dudas en sus rendimientos.
Insfrán; Pintado, Giampaoli, Susso, Silva Torrejón; Panaro, Seoane, Garayalde y Merlo; Briasco y Torres serán los once de Orfila para enfrentar al Unión de Madelón en un partido de fuerzas parejas y dos equipos que necesitan seguir sumando para el principal objetivo que se trazaron, que es mantener la categoría.
Si en esa búsqueda, como hasta ahora, a Unión le alcanza para meterse en el Reducido y pelear por algo más importante, bienvenido sea. Pero la principal misión en este torneo, por el momento, es sumar puntos para no sufrir en la tabla anual, luego del pésimo Apertura pasado.
