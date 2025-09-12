El Torneo Diego Barisone reúne a miles de chicos y chicas en la segunda jornada
Con una organización impecable y un marco multitudinario, el predio Nery Pumpido y el CIFFU son escenarios de la 9ª edición del tradicional certamen que lleva el nombre del recordado defensor tatengue. Delegaciones de toda la región y equipos internacionales como River de Uruguay participan de una competencia que combina deporte, amistad y emoción, con cierre a puro color en el estadio 15 de Abril.
Segunda jornada del Diego Barisone 2025 en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina
Santa Fe respira fútbol en cada rincón, y este fin de semana lo hace con un aire especial. El Torneo Infantil Diego Barisone de Unión, en su 9ª edición, se desarrolla con una intensidad única en el predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina y en el complejo CIFFU. Miles de niños y niñas, acompañados por sus familias, transforman los espacios deportivos en verdaderos escenarios de convivencia, donde el deporte se mezcla con la amistad, la ilusión y la pasión.
Desde las primeras horas del día, el predio Nery Pumpido mostró un aspecto distinto. Según quienes lo conocen de toda la vida, nunca se lo había visto tan preparado y tan colmado de actividad. Carpas, banderas, camisetas de todos los colores, hinchadas improvisadas con bombos y redoblantes, y sobre todo una sonrisa en cada chico y cada chica que pisa las canchas, son parte del paisaje que regala el torneo.
La organización de esta edición tuvo un trabajo previo intenso. Luis "Turri", integrante de la Comisión Directiva de la Liga Santafesina, lo expresó con claridad en diálogo con El Litoral: "Está todo en orden. El predio Nery Pumpido se preparó para recibir una gran cantidad de chicos y chicas, y un número importante de familias. Ver cómo disfrutan de cada espacio y cada momento es fundamental". Sus palabras sintetizan el espíritu del certamen, que no solo busca la competencia deportiva, sino también la integración social y la construcción de lazos.
Una de las grandes novedades de este año fue la presencia internacional. River de Uruguay, con su delegación completa, eligió alojarse en el hotel que se encuentra dentro del predio de la Liga Santafesina. Para los pequeños jugadores orientales la experiencia es única: conviven con delegaciones argentinas, comparten actividades fuera de la cancha y disfrutan de un ambiente pensado especialmente para ellos. Los pasillos, los comedores y las áreas de descanso se llenan de historias, anécdotas y amistades que seguramente quedarán para toda la vida.
Segunda jornada del Diego Barisone 2025 en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina
La jornada del viernes se vive de manera especial. Desde la mañana hasta la tarde, los encuentros clasificatorios se suceden sin pausa en el Nery Pumpido y en el CIFFU. Familias enteras acompañan desde las tribunas, se organizan meriendas colectivas y las cámaras de fotos no paran de registrar recuerdos. Pero lo más esperado llega por la noche: a las 20, todas las delegaciones y el público se trasladarán al estadio 15 de Abril donde, al final, se sorteará una camiseta de Mesi firmada por el campeón del mundo. Allí, la casa de Unión se vestirá de fiesta para recibir a los protagonistas en un desfile que promete ser inolvidable.
La ceremonia será el corazón del torneo. Los equipos desfilarán por el campo de juego principal, mostrando sus colores ante un público que seguramente colmará las tribunas. La música, las luces y la emoción darán un marco incomparable a un evento que ya se ganó un lugar destacado en el calendario del fútbol infantil de la región. Será un momento de orgullo, tanto para los pequeños jugadores como para los entrenadores, dirigentes y familias que hacen posible este certamen año tras año.
El sábado la actividad continuará con la disputa de los partidos clasificatorios en ambos predios. La intensidad de la competencia crecerá a medida que se acerquen las instancias decisivas, pero sin perder nunca de vista el espíritu principal: el disfrute y la posibilidad de compartir. Chicos y chicas se animan a enfrentar a rivales de otras provincias y hasta de otros países, en una experiencia enriquecedora que los desafía dentro de la cancha y les regala amistades fuera de ella.
El domingo será el gran día. Desde el mediodía, toda la atención se trasladará al estadio 15 de Abril, donde se jugarán las finales. La expectativa es enorme: no solo se definirán los campeones, sino que también se vivirá un cierre a puro color, con la participación de todas las delegaciones y un marco de público que, como cada año, promete ser multitudinario.
Segunda jornada del Diego Barisone 2025 en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina
La figura de Diego Barisone, cuya memoria inspira este torneo, sobrevuela cada rincón del predio y del estadio. Los chicos quizás no lo hayan visto jugar, pero saben que este campeonato lleva el nombre de alguien que dejó huella en Unión y en el fútbol argentino. Para las familias tatengues, y también para quienes llegan desde otros puntos del país, el certamen es una forma de rendir homenaje al defensor surgido en la cantera rojiblanca.
La 9ª edición del Torneo Infantil Diego Barisone reafirma el crecimiento de un evento que ya es parte de la identidad santafesina. Con el apoyo de la Liga Santafesina, de Unión y de numerosas instituciones, la organización logra cada año superar expectativas y brindar un espectáculo que combina deporte, amistad y valores. Miles de niños y niñas se llevan recuerdos imborrables, y Santa Fe confirma que el fútbol es, además de una pasión, un espacio de encuentro y de comunidad.
Segunda jornada del Diego Barisone 2025 en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina
En definitiva, lo que se vive este fin de semana en los predios Nery Pumpido y CIFFU, y lo que se vivirá en el 15 de Abril, trasciende lo meramente deportivo. Es una fiesta popular, una celebración de la infancia y del fútbol como herramienta de integración. Y es, sobre todo, un homenaje permanente a Diego Barisone, que sigue presente en cada pelota que rueda, en cada grito de gol y en cada sonrisa de los chicos que, por unos días, sienten que el fútbol les pertenece por completo.
