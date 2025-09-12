Unión y una verdadera fiesta

El Torneo Diego Barisone reúne a miles de chicos y chicas en la segunda jornada

Con una organización impecable y un marco multitudinario, el predio Nery Pumpido y el CIFFU son escenarios de la 9ª edición del tradicional certamen que lleva el nombre del recordado defensor tatengue. Delegaciones de toda la región y equipos internacionales como River de Uruguay participan de una competencia que combina deporte, amistad y emoción, con cierre a puro color en el estadio 15 de Abril.