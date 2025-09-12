Cortes de tránsito en la ciudad de Santa Fe por el Torneo Infantil Diego Barisone
Unos 4.000 chicos participarán este fin de semana del certámen de fútbol que se disputará en el norte de la ciudad. El municipio dispuso un operativo con desvíos para ordenar la circulación en la zona del predio CIFFU.
Más de 4.000 niños y niñas participarán del Torneo Infantil. Crédito: Luis Cetraro.
11:52
Este fin de semana la ciudad de Santa Fe será sede de la 9° edición del Torneo Infantil de Fútbol Diego Barisone. El mismo se disputará hasta el domingo 14 de septiembre con la participación de más de 4.000 niños y niñas. La Municipalidad diseñó un operativo de tránsito con desvíos y cortes en la zona del predio del Centro de Iniciación Formativa y Fútbol Infantil (CiIFFU) ubicado en el norte de la ciudad, en inmediaciones de Dr. Damianovich y Gobernador Freyre.
Debido a la gran cantidad de gente que asistirá al evento, la Municipalidad llevará a cabo un operativo de tránsito con cortes y desvíos entre las 6.30 y las 19. Se interrumpirá la circulación en la avenida Aristóbulo del Valle y Dr. Damianovich y ésta última en su intersección con Facundo Zuviría, Saavedra y San Lorenzo. También se cortará en Espinosa y Dr. Zavalla; y Los Cedros con Gobernador Freyre y San Lorenzo.
La Municipalidad realizará cortes de tránsito.
Este torneo es organizado por el Club Atlético Unión en homenaje al exfutbolista tatengue Diego Barisone. El certamen se consolidó como uno de los clásicos de la región y suma cada año mayor convocatoria y nivel organizativo. Los encuentros se jugarán en el predio CIFFU y en el complejo Nery Pumpido, mientras que las finales se desarrollarán en el estadio 15 de Abril.
Predio CIFFU durante la 9° edición del Torneo Infantil Diego Barisone. Crédito: Luis Cetraro.
El torneo contará con delegaciones de distintas provincias argentinas y de otros países, lo que refuerza su carácter internacional.
