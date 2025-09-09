Santa Fe se llena de fútbol con la llegada de 4 mil jugadores al Torneo Infantil Diego Barisone

La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir uno de los eventos deportivos más esperados del año: el Torneo Infantil de Fútbol Diego Barisone, que celebrará su novena edición del 11 al 14 de septiembre. Con más de 4.000 chicos en competencia y delegaciones de distintos puntos de Argentina y del exterior, la cita promete ser una verdadera fiesta del deporte formativo.
En este contexto, Leonardo Aguilar, parte de la organización del Club Unión, destacó el crecimiento del torneo en los últimos años. “Se ha expandido a nivel nacional, vienen de Tucumán, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, muy federal”, señaló.
Además, el certamen ya traspasó fronteras: “Viene River y Nacional de Uruguay, viene un equipo de Venezuela. Años anteriores hemos tenido equipos de Colombia y de Guatemala”. Para los organizadores, esta proyección internacional le otorga una relevancia especial, ya que “todos los que vienen les encanta participar y enfrentar camisetas distintas que no se han visto nunca”.
El nivel de competencia también es uno de los atractivos principales. Aguilar remarcó que “es importante tener equipos que hayan ganado la Copa Libertadores, que hayan venido Nacional, Olimpia, Flamengo. Es un torneo que tiene una fuerza grande y estamos muy contentos”.
Organización y cronograma
El torneo se disputará en dos sedes principales: el predio CIFFU y el complejo Nery Pumpido, ambos ligados al semillero tatengue. Habrá movimiento desde el jueves 11 con los partidos clasificatorios, que se extenderán hasta el sábado. El domingo será el turno de las fases eliminatorias al estilo mundialista: octavos, cuartos, semifinales y finales.
Jóvenes talentos desplegando su habilidad en el fútbol formativo. Crédito: Flavio Raina.
Uno de los momentos más esperados será la ceremonia inaugural. Aguilar explicó que “el club nos da el estadio a disposición y lo utilizamos el viernes a las 20 horas. Van a desfilar los 4.000 chicos por la manga que utiliza el plantel profesional, habrá fuegos artificiales, himnos y todo lo que significa un acto”. La entrada será libre y gratuita para que las familias puedan acompañar.
La magnitud del evento exige un gran despliegue logístico. “Son casi 700 partidos durante ese fin de semana, es un montón. Parece sencillo porque es fútbol, pero no lo es. Estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad, la policía y la sanidad para que no haya detalles que falten cubrir”, subrayó Aguilar.
Propuestas e innovaciones
El Torneo Infantil Diego Barisone no solo busca la competencia deportiva, sino que también pone en valor el espíritu formativo, recreativo y social. En este sentido, cada edición suma nuevas iniciativas. “Este año hemos agregado batalla de arqueros, donde vamos a ver a los mejores de la categoría superior y van a tener la chance de jugar en el estadio”, adelantó Aguilar.
La pasión por el fútbol también se vive en la categoría femenina. Crédito: Manuel Fabatía.
La propuesta está pensada como una experiencia inolvidable para los chicos. “Esto lo hicimos como primer año homenajeando los 20 años de la escuela de fútbol, hoy se hace por los 30 años. Fue creciendo, los lazos se fueron mejorando y queremos que la gente venga a vivir algo en Unión que para los chicos es algo que no se olvidan nunca más”, explicó.
El acceso a los predios tendrá un costo módico. “Una entrada de 5.000 pesos permite ingresar a las tres alternativas”, confirmaron desde la organización. Con esa recaudación se busca cubrir parte de los gastos de logística, aunque el espíritu principal sigue siendo el de brindar un espacio de encuentro y desarrollo para los más jóvenes.
Finalmente, Aguilar resaltó que el torneo ya piensa en su continuidad: “Tenemos de otros países que no han venido nunca pidiéndonos participar el año que viene. Ya estamos poniendo la fecha porque utilizamos siempre fecha FIFA, donde podemos usar el estadio. Estamos muy contentos, es algo muy redituable, no en lo económico, sino en todas las áreas para el club”.
Con la expectativa de recibir a miles de familias y con un calendario cargado de partidos, la novena edición del Torneo Infantil Diego Barisone se perfila como una cita deportiva y social que reafirma la identidad tatengue y proyecta a Santa Fe como capital del fútbol formativo.
