Se viene el Diego Barisone, la fiesta del fútbol Infantil de Unión
El Torneo de fútbol infantil Diego Barisone se disputará del 11 al 14 de septiembre, en el predio CIFFU, en el Nery Pumpido y la final en el Estadio 15 de Abril, y reunirá a más de 2500 jugadores que disputarán más de 700 partidos.
En una jornada de martes, cargada de emoción y recuerdos, el Club Atlético Unión presentó oficialmente la novena edición del Torneo Infantil de Fútbol Diego Barisone, un certamen que se ha convertido en una cita ineludible para el fútbol formativo de la región. Del 11 al 14 de septiembre, más de 150 equipos y alrededor de 2500 chicos y chicas serán protagonistas de un evento que combina deporte, amistad, valores y homenaje.
El torneo, reservado para las categorías masculinas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, y para las divisiones femeninas Sub 12 y Sub 14, tendrá como escenarios principales el predio CIFFU y el complejo Nery Pumpido, dos lugares emblemáticos para el semillero tatengue y de la gran región. La gran final, como cada año, se disputará en el Estadio 15 de Abril, un marco soñado para los pequeños futbolistas que tendrán la posibilidad de jugar en la cancha donde cada fin de semana compite el primer equipo rojiblanco.
La presentación oficial se llevó a cabo en el bar de la institución ubicado sobre avenida López y Planes. Allí se dieron cita dirigentes, entrenadores de las divisiones inferiores, integrantes de la Comisión Directiva y jugadores del plantel profesional, como los hermanos Bruno y Mauro Pittón, Diego Amando Díaz, Lucas Gamba, junto al director técnico del primer equipo, Leonardo Madelón. La presencia de referentes del fútbol profesional aportó un condimento especial al lanzamiento, generando un puente de motivación entre los ídolos actuales y las futuras generaciones.
El coordinador general del evento, Leonardo Aguilar, fue el encargado de brindar los detalles de la nueva edición: "Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de un torneo que sigue creciendo en emoción. Es la novena edición que contará con más de 2500 niños, niñas y adolescentes. El torneo tendrá más de 700 partidos que se podrán disfrutar en las canchas del predio CIFFU y el Nery Pumpido para luego disputar las finales en el Estadio 15 de Abril", expresó.
El certamen nació como un homenaje a Diego Barisone, defensor surgido de las divisiones inferiores de Unión que dejó una huella imborrable en la institución y en el fútbol argentino. Su trágica muerte en julio de 2015, producto de un accidente automovilístico en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Coronda, conmocionó a toda la comunidad deportiva. Desde entonces, Unión decidió mantener vivo su legado con un torneo que lleva su nombre y que, año tras año, crece en convocatoria y prestigio.
Uno de los momentos más esperados será la ceremonia inaugural, donde se prevé un desfile multitudinario de todas las delegaciones participantes. Ese encuentro, que reúne a niños y niñas con sus familias, entrenadores y dirigentes, se ha transformado en una verdadera fiesta del fútbol infantil, con banderas, cánticos y la ilusión de los más chicos por vivir días inolvidables.
Más allá de la competencia, la esencia del Torneo Diego Barisone reside en los valores de la integración, el respeto, la solidaridad y la formación. En cada edición, Unión pone el acento en generar un espacio donde la pelota sea una excusa para construir vínculos y donde el recuerdo del ex defensor sirva de inspiración para miles de pequeños futbolistas que sueñan con llegar a primera.
De esta manera, el club de la Avenida López y Planes reafirma su compromiso con el fútbol formativo y con la comunidad, albergando a cientos de familias que llegarán a la ciudad durante esos días, lo que también genera un impacto positivo en el movimiento social, cultural y económico.
El Torneo Infantil Diego Barisone ya se ha ganado un lugar entre los eventos deportivos más importantes de la región. Cada septiembre, Santa Fe se convierte en epicentro del fútbol de base, con niños y niñas que disfrutan, compiten y rinden tributo a un jugador que supo ganarse el cariño de todos. La novena edición promete ser, una vez más, un homenaje lleno de vida y futuro.
