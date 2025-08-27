Se presentó la 9° edición

Se viene el Diego Barisone, la fiesta del fútbol Infantil de Unión

El Torneo de fútbol infantil Diego Barisone se disputará del 11 al 14 de septiembre, en el predio CIFFU, en el Nery Pumpido y la final en el Estadio 15 de Abril, y reunirá a más de 2500 jugadores que disputarán más de 700 partidos.