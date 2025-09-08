Adrián Ghiglione: "Santa Fe ciudad es un protagonista importante del evento"
El dirigente fue uno de los anfitriones de la comitiva que llegó este domingo a la provincia. Además, destacó a los JADAR 2025 como prueba piloto para las competencias sudamericanas del año próximo. “Van a ser jornadas muy buenas para acompañarlas”, afirmó.
Adrián Ghiglione, referente del Comité Organizador de los Juegos ODESUR 2026, destacó el avance de las obras en Santa Fe. Foto: Manuel Fabatia
Formando parte trascendental de la reunión de trabajo desarrollada este domingo por la tarde en la Estación Belgrano de la capital de la provincia, el Comité Organizador de los Juegos Sudamericanos 2026 tuvo la oportunidad de exponer ante los dirigentes que llegaron en representación de ODESUR los múltiples avances que se han conseguido respecto de las obras de infraestructura necesarias para recibir un evento de semejante magnitud. En este marco, los responsables de la organización se mostraron satisfechos por cómo se vienen ejecutando las tareas tanto en los espacios deportivos donde tendrán lugar las competencias propiamente dichas como en las zonas de alojamiento de los casi 4 mil deportistas que en julio del año que viene llegarán para representar a sus países en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
En este mismo sentido, desde el Comité Organizador de los ODESUR 2026 destacaron la realización esta próxima semana de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento que tendrán como sede a la cuna de la bandera y como subsede a la capital provincial y que servirá como testeo para las competencias del año próximo. Asimismo, se hace extensiva la invitación a la comunidad santafesina para acercarse desde el martes a disfrutar de estas pruebas al aire libre que incluyen remo, canotaje y triatlón.
Previo al inicio del encuentro de este domingo que contó con la presencia del intendente Juan Pablo Poletti, El Litoral conversó con Adrián Ghiglione, referente del Comité Organizador de los ODESUR 2026 y quien se refirió a la importancia de esta reunión con sus pares llegados desde diferentes puntos de Sudamérica. Al respecto, el dirigente señaló: “Nosotros hace poco tuvimos una reunión con ellos donde les mostramos y le contamos de manera virtual de los avances que venimos teniendo de cara a los Juegos. Sin embargo, está claro que no es lo mismo verlo de esa manera que estar y recorrer el lugar, e incluso con obras que siguen adelantándose y que no están igual que hace 15 o 20 días cuando tuvimos esa última charla. Las empresas vienen trabajando a full, están haciendo un sistema estresado, trabajando más horas de lo habitual para poder ganar tiempo, hoy incluso estamos un poco adelantados en la curva de tiempo que habíamos establecido, pero siempre es bueno tener un colchón de tiempo porque en este año que nos queda puede haber situaciones climáticas que atrasen las obras. Cuanto antes tengamos los nuevos espacios deportivos mejor porque podemos probarlos, ver si hay algún defecto y así llegar más holgados y más tranquilos”
Siguiendo por esta línea, y en referencia a las expectativas que como Comité Organizador tienen respecto de los juegos del año próximo, Ghiglione destacó que “la obra pública no es lo mismo cuando vos tenés un torneo que tiene estipulada una fecha de comienzo. Acá no podemos estirar un mes la inauguración del estadio no solo por lo deportivo sino por lo que conlleva albergar cerca de 4 mil deportistas, organizar 55 disciplinas y demás porque es un desafío muy grande. Para mi está muy buena esta idea de recibir los juegos entre 3 ciudades porque además deja un legado en recursos humanos muy importante y en ese marco Santa Fe está teniendo un protagonismo importante en cuanto a la organización del evento”.
En otro tramo de la charla, y consultado sobre la experiencia que significará recibir esta semana a los JADAR 2025 en la provincia, el dirigente indicó que “no hay dudas de que estos Juegos Argentinos de Alto Rendimiento son un evento muy importante como testeo para lo que van a ser el año que viene los Juegos Sudamericanos especialmente acá en la ciudad de Santa Fe donde tenemos el remo y el canotaje que van a ser pruebas a cielo abierto con la incertidumbre que eso genera a partir de las condiciones del tiempo, el río, la correntada. En ese contexto esta prueba va a ser muy importante porque estamos prácticamente a un año de los ODESUR, en la misma estación, casi en los mismos días y eso nos va a permitir replicar situaciones seguramente muy parecidas a las que vamos a tener en el Sudamericano y creo que para nosotros es muy importante poder probar un año antes con deportistas de gran jerarquía como son los mejores de la Argentina. Nos va a servir y mucho, tanto acá como en Rafaela y en Rosario”.
En el final, e insistiendo en la invitación para que todos los santafesinos disfruten de las actividades deportivas que se iniciarán este martes 9, Ghiglione expresó: “Nosotros los volvemos a invitar a los santafesinos a que se sumen a las competencias que arrancan el martes y se extienden durante toda la semana con pruebas muy interesantes de remo, canotaje y triatlón. Van a ser jornadas muy buenas para acompañarlas y todos aquellos que estén por Rosario, por Rafaela y obviamente por Santa Fe se van a encontrar como competencias de altísimo nivel tanto en el deporte olímpico como en el paralímpico que también es una cuestión inédita que tienen estos JADAR”.
