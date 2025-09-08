Pte. del Comité ODESUR 2026

Adrián Ghiglione: "Santa Fe ciudad es un protagonista importante del evento"

El dirigente fue uno de los anfitriones de la comitiva que llegó este domingo a la provincia. Además, destacó a los JADAR 2025 como prueba piloto para las competencias sudamericanas del año próximo. “Van a ser jornadas muy buenas para acompañarlas”, afirmó.