Trámites demorados

Santa Fe espera el aval de Nación para tres líneas de financiamiento

Dos de ellas corresponden a créditos otorgados por la CAF para financiar obras de cara a la realización de los juegos Odesur, y mejoras en las zonas portuarias. La restante, al permiso otorgado por ley para colocar bonos en el exterior por mil millones de dólares.