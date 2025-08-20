El Litoral en ASU2025: ¡salió el oro argento, camino a los ODESUR 2026!

(Enviado Especial)
La delegación criolla, con 16 preseas doradas, se acerca a la cantidad de medallas que se cosecharon en Cali hace cuatro años (19). En medio de un presupuesto recortado y becas nacionales que muchas veces no alcanzan, la celeste y blanca saca pecho. Cuenta regresiva a lo que vivirá la provincia invencible el año que viene.
Al final, por una vez, en esta loca y pintoresca ciudad guaraní, la lluvia fue bendita. “Trajeron el agua, pero también el oro”, sonríe el santafesino Germán Chiaraviglio, ese embajador lógico, natural y merecido que tiene el deporte de la provincia invencible y de Argentina todo en cualquier lugar del mundo donde se hable de deportes. Ni hablar de atletismo. “Vamos para la pista de mi hermosa disciplina, porque hay uno que…”, decía el mismo Germán, abriendo la llave de la ilusión.
El vaticinio de Chiaraviglio se cumplió al pie de la letra. Es que la llegada de los enviados de El Litoral se dio en una jornada que arrancó complicada (por el tiempo) y donde el oro salió con todo, en la parte final de estos II Juegos Panamericanos Junior Asu 2025. La jornada tuvo como gran protagonista al argentino Juan Manuel Arrieguez (impulsión de bala), quien conquistó la medalla de oro tras una serie de lanzamientos consistentes y decisivos. Su mejor registro alcanzó los 18.39 metros, marca que le aseguró el lugar más alto del podio y llenó de orgullo a su país.
Muy cerca del campeón se ubicó el brasileño Vinicius Avanzini, que con un impulso de 18.31 metros obtuvo la medalla de plata, confirmando el alto nivel de competencia en la final. El podio lo completó otro representante de Brasil, Alessandro Soares, quien alcanzó los 17.97 metros y se quedó con la medalla de bronce.
Conmovido por el logro, Arrieguez expresó sus sensaciones tras el triunfo: “Es un orgullo representar a mi país, es un honor y es de las mejores cosas que me han pasado, vuelvo alegre a mi país. La verdad me benefició la lluvia y las condiciones, me esforcé y todo demostró mi esfuerzo y me otorgó este logro”.
Entre lágrimas, el argentino dejó un mensaje muy especial al dedicar la victoria a un ser querido: “Se lo dedico a mi abuela, hubiera querido que ella estuviera aquí y demostrarle que representé al país”.
Con este triunfo, Juan Manuel Arrieguez se consolida como uno de los referentes argentinos en el atletismo, dejando en claro que su esfuerzo y constancia siguen marcando el camino hacia mayores objetivos en su carrera deportiva.
Así, en el Estadio de Atletismo del Comité Olímpico Paraguayo se escuchó por primera vez el himno argentino en estos Juegos tras la medalla dorada obtenida por Juan Manuel Arrieguez. En una jornada que estuvo marcada por las fuertes lluvias, el oriundo de Chillar se impuso con su último lanzamiento de 18.39 metros para superar a los brasileros, Vinicius Avancini (18.31) y Alessandro Soares (17.97).
"Como dice mi entrenador (Julio Piñeiro), uno no elige las condiciones en las que compite y que uno tiene que estar preparado para todo, creo que hoy estuvimos preparados para todo. Para mí representar a la Argentina y escuchar el himno me llena el pecho de orgullo, es de esas cosas que pesan", contó el argentino luego del podio.
Para ponerle el broche dorado, en la última competencia en el Comité Olímpico Paraguayo, Las Leoncitas se quedaron con el título en el hockey sobre césped. Argentina derrotó por 3-0 a Estados Unidos, con dos goles de Lourdes Pisthon y uno de Lara Casas, para quedarse con la dorada.
El seleccionado dirigido por Juan Martín López comenzó su camino al título venciendo por 3-0 a Uruguay, luego derrotó a Canadá por 6-0 y cerró el grupo ganando ante Paraguay por 12-0. En semifinales le ganó a Chile por 4-1 y en la final venció a Estados Unidos poe 3-0.
Ahora, de cara a los días finales de competencia, la Argentina suma 59 medallas, 16 doradas, 26 plateadas y 17 de bronce, y se ubica en el quinto lugar del medallero de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Aramis Sánchez logra el primer lugar en la final de C1 1000m. El argentino logró una marca de 4:17.18, llegando a la décimo séptima dorada para la Argentina.
