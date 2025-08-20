Juegos Deportivos Panamericanos Junior

El Litoral en ASU2025: ¡salió el oro argento, camino a los ODESUR 2026!

La delegación criolla, con 16 preseas doradas, se acerca a la cantidad de medallas que se cosecharon en Cali hace cuatro años (19). En medio de un presupuesto recortado y becas nacionales que muchas veces no alcanzan, la celeste y blanca saca pecho. Cuenta regresiva a lo que vivirá la provincia invencible el año que viene.