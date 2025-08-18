#HOY:

Molina, jugador de Atenas de Venado Tuerto, campeón de básquet 3x3 Panamericano

El jugador riojano fue clave en la obtención de la medalla dorada ante Chile en la final.

Los protagonistas de la medalla dorada. Foto: Fabián Gallego
 9:35
Por: 

Este domingo, la Selección Argentina de Básquet 3x3 jugó la final del Torneo Panamericano Junior en Paraguay ante Chile y se quedó con la victoria por 21 a 11 y se quedó con la medalla dorada.

Del equipo nacional formó parte, con una muy destacada actuación, el riojano Elias “Chope” Molina, jugador del Deportivo Atenas de Venado Tuerto, club donde se viene formando desde hace casi 5 años.

La comitiva argentina del básquet 3x3.La comitiva argentina del básquet 3x3.

La final masculina fue un verdadero despliegue de jerarquía y determinación. Juan Cruz Frontera y Elías Molina lideraron la ofensiva con 7 puntos cada uno, seguidos por Santino Mazzucchelli con 6 y Alejo Maggi con 1. Argentina dominó de principio a fin el juego decisivo y terminó celebrando con autoridad ante Chile, en un triunfo que selló un recorrido perfecto.

Antes, en semifinales, los dirigidos por Luciano Santín habían superado a Ecuador por 21 a 14, mostrando nuevamente su solidez colectiva y un reparto ofensivo parejo: 6 tantos de Molina, 5 de Mazzucchelli, 5 de Maggi y 5 de Frontera. La identidad del equipo —defensa intensa, verticalidad en ataque y confianza en el juego colectivo— fue la marca registrada de una campaña inolvidable.

Los protagonistas de la medalla dorada. Foto: Fabián GallegoLos protagonistas de la medalla dorada. Foto: Fabián Gallego

En el cuadro femenino, Argentina abrió la jornada con una clara victoria sobre Uruguay por 17 a 7, impulsada por los 13 puntos de Delfina Gentinetta, acompañada por Violeta Maggi y Georgina Buzzetti, ambas con 2. Sin embargo, en el cruce posterior por la reclasificación cayeron ante Chile por 17 a 13, y finalizaron en la sexta ubicación. Más allá de los resultados, el equipo dirigido por Leandro Tesido acumuló experiencia y demostró carácter en cada presentación, sentando bases de crecimiento para el futuro.

Con este título, el 3x3 confirma el gran presente de una disciplina que sigue sumando logros y proyección internacional.

