#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
A una semana del final de los Juegos

Argentina sumó otras seis medallas en ASU2025 y acumula 51 preseas

Un fin de semana positivo para la delegación criolla en Asunción del Paraguay, con el santafesino Germán Chiaraviglio como un embajador histórico que es requerido por todos. Se cerró el octavo día de competencias con logros importantes: se termina todo el sábado 23.

El equipo argentino de tenis brilló en el cierre de la jornada y sumó tres medallas.
 14:14
Por: 

El octavo día de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, dejó 6 nuevas medallas para la delegación Argentina. El tenis cosechó 2 preseas plateadas y una de bronce en el cierre de la actividad; el equipo masculino de Squash también obtuvo una medalla de plata; por último, en taekwondo, Mateo Di Leo y Brenda Ruiz se quedaron con el bronce en sus respectivas categorías

Los Juegos Panamericanos Junior se desarrollan en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto y la nutrida delegación argentina, compuesta por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), busca superar la sexta posición conseguida en la primera edición de Cali-Valle 2021. En esa oportunidad, los chicos sumaron 19 doradas, 22 plateadas y 32 de bronce para un total de 73 preseas. Hasta ahora, sumaron 51 medallas en total. Un repaso del sábado feliz en ASU2025:

  • Tenis. Sol Larraya Guidi obtuvo la medalla de plata en singles tras caer con Valentina Mediorreal. También, Dante Pagani logró la presea plateada tras perder con Joao Didoni. Además, Candela Vázquez logró el bronce tras vencer a Camila Rodero.
  • Squash. Segundo Portabales, Santiago Portabales y Francisco Alfonso obtuvieron la medalla de plata en la prueba por equipos tras caer en la final ante Colombia. El equipo femenino terminó 5° tras vencer a Brasil.
  • Taekwondo. Bronce para Mateo Di Leo en -80kg y para Brenda Ruiz en – 67kg, tras vencer a Cameron Massay y Zulema Escalante, respectivamente.
  • Hockey. Los Leoncitos derrotaron 5-0 a Chile y de clasificaron a la final, donde enfrentarán a Canadá
  • Rugby. Los Pumas 7s ganaron sus 3 partidos (Bermudas, Trinidad y Tobago y Paraguay) y avanzaron a semis. También lo hicieron Las Yaguaretés, que derrotaron a Colombia y Jamaica, y cayeron con Canadá.
  • Básquet 3×3. El seleccionado masculino venció 21-10 a Islas Caimán y está en semifinales. El femenino cayó 17-15 con Paraguay en cuartos.
  • Tenis de Mesa. Nicolás Callaba y Tomás Alín avanzaron a cuartos de final en dobles. En singles, Callaba venció 4-2 a Rafael Cabrera y avanzó a octavos, mientras que Alín cayó 4-2 con Josua Robayo.
  • Clavados. Manuel Iglesias fue 12° en la final de trampolín 1m, con un puntaje de 294.20.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Polideportivo
Tenis
Paraguay

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro