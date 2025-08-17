Argentina sumó otras seis medallas en ASU2025 y acumula 51 preseas

El octavo día de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, dejó 6 nuevas medallas para la delegación Argentina. El tenis cosechó 2 preseas plateadas y una de bronce en el cierre de la actividad; el equipo masculino de Squash también obtuvo una medalla de plata; por último, en taekwondo, Mateo Di Leo y Brenda Ruiz se quedaron con el bronce en sus respectivas categorías
Los Juegos Panamericanos Junior se desarrollan en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto y la nutrida delegación argentina, compuesta por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), busca superar la sexta posición conseguida en la primera edición de Cali-Valle 2021. En esa oportunidad, los chicos sumaron 19 doradas, 22 plateadas y 32 de bronce para un total de 73 preseas. Hasta ahora, sumaron 51 medallas en total. Un repaso del sábado feliz en ASU2025:
