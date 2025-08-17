A una semana del final de los Juegos

Argentina sumó otras seis medallas en ASU2025 y acumula 51 preseas

Un fin de semana positivo para la delegación criolla en Asunción del Paraguay, con el santafesino Germán Chiaraviglio como un embajador histórico que es requerido por todos. Se cerró el octavo día de competencias con logros importantes: se termina todo el sábado 23.